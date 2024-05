Đỗ Linh Vũ - Người tiên phong trong ngành barber tại Việt Nam

Anh Đỗ Linh Vũ, barber gạo cội với nhiều năm kinh nghiệm, đã xây dựng cho mình được danh tiếng vững chắc trong ngành. Anh không chỉ là một nghệ nhân tài ba mà còn là một người thầy, một nhà lãnh đạo tinh thần cho nhiều barber trẻ.



Chia sẻ về con đường sự nghiệp và các cột mốc đáng nhớ của bản thân trong suốt thời gian làm nghề.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã đam mê và bắt đầu học nghề từ những người thợ cắt tóc trong khu phố cùng với ba. Nhờ nhận được sự ủng hộ và tin tưởng, lượng khách hàng đến với tôi ngày càng đông, đến năm 1992 tôi mở tiệm cắt tóc đầu tiên và đó là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.

Cột mốc quan trọng nhất có lẽ là khi tôi khi mở tiệm thứ hai. Khi mở tiệm đầu tiên, tôi chỉ mới nghĩ ở mức đủ để phục vụ các khách hàng. Bắt đầu từ tiệm thứ hai, như một phát súng, tôi mở rộng tầm nhìn và định hình được rằng đường đi này cần phải chinh phục. Đó là lúc tôi cảm thấy cần sự nỗ lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết để phát triển nhiều cửa tiệm hơn. Cuối cùng đã thấy được thành quả và càng có thêm động lực để phát triển sự nghiệp.

Anh Đỗ Linh Vũ - người tiên phong trong ngành Baber tại Việt Nam

Thành tựu và triết lý để luôn duy trì đam mê, sáng tạo trong công việc.

Thành tựu đạt được phải kể đến đó là sự tin tưởng tín nhiệm của các bạn đồng nghiệp dành cho mình. Tôi đã có cơ hội tham gia và là giám khảo trong các cuộc thi barber quốc gia và quốc tế, có cơ hội gặp rất nhiều các bạn barber trẻ. Nhờ vậy tầm nhìn của tôi cũng ngày càng được mở rộng hơn. Cảm nhận được câu nói tre già măng mọc, trên cương vị giám khảo tôi phải thực sự thừa nhận các bạn trẻ bây giờ rất tài năng, mỗi người một phong cách và tràn đầy nhiệt huyết. Sự sáng tạo vào tư duy nghề của các bạn rất đáng ngạc nhiên.

Triết lý làm nghề của tôi rất đơn giản: "Làm việc bằng cả trái tim." Tôi luôn cố gắng tạo ra những cảm giác thoải mái, an tâm, luôn tạo những kiểu tóc không chỉ đẹp mà còn phù hợp với cá tính và phong cách của khách hàng. Sự đam mê và niềm vui của tôi đến từ việc thấy khách hàng hài lòng và tự tin với mái tóc mới của họ.

Các yếu tố cốt yếu và lời khuyên để trở thành một barber thành công.

Yếu tố quan trọng nhất là sự kiên nhẫn và học hỏi không ngừng. Nghề barber không chỉ là kỹ thuật mà còn là nghệ thuật và sự tương tác với khách hàng. Các bạn trẻ hãy luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của họ.

Các barber hãy luôn đam mê và kiên nhẫn và đừng ngại học hỏi từ những người đi trước và luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Luôn tạo dựng cho mình một phong cách riêng và không ngừng nỗ lực. Ngành barber không chỉ là một nghề mà là một nghệ thuật.

Anh là giám khảo tại nhiều cuộc thi Baber quốc gia

Nhận định về sự phát triển và những dự định ấp ủ trong tương lai của anh.



Ngành barber tại Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng. Khách hàng yêu cầu khắt khe hơn trong chất lượng dịch vụ và phong cách. Chính điều này đã thúc đẩy các barber phải không ngừng nâng cao tay nghề và cập nhật xu hướng mới.

Tôi dự định sẽ mở thêm một vài chi nhánh tại các thành phố lớn và phát triển hệ thống đào tạo chuyên nghiệp cho các barber trẻ. Ngoài ra, tôi cũng muốn tổ chức nhiều hơn các cuộc thi và hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với cộng đồng.

Qua chia sẻ của anh Đỗ Linh Vũ, cho thấy anh không chỉ là một barber giỏi kỹ thuật mà còn rất tâm huyết với nghề. Hy vọng rằng những lời khuyên và kinh nghiệm của anh sẽ truyền cảm hứng cho nhiều barber trẻ tiếp tục theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp của mình.

Anh là người truyền cảm hứng cho các thế hệ barber trẻ tại Việt Nam.