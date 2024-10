Đỗ Mỹ Linh cùng ái nữ đu trend trên xế hộp bạc tỷ, dân mạng lại chỉ nhắc đến Chủ tịch CLB Hà Nội, khẳng định nàng hậu "đẻ thuê"

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - phu nhân Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang - đã chia sẻ video cùng con gái đầu lòng Tuệ An đu trend APT đang gây sốt toàn cầu của Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars. Trên xế hộp, đặt con gái dựa vào lòng mình, Đỗ Mỹ Linh cầm tay nhóc tỳ uốn theo vũ đạo cực dễ của APT khiến cô bé tròn mắt thích thú, miệng hé môi cười. Hoa hậu Lương Thùy Linh nhanh chóng vào bình luận gọi ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh là "em cưng".

Con gái Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với sự thay đổi ngoại hình, ngày càng dễ thương qua thời gian so với lần đầu công khai diện mạo trước công chúng. Nhóc tỳ diện áo lụa xanh nổi bật với làn da trắng sáng, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy cùng tóc mái ngố đáng yêu. So với những bức ảnh "dìm" do chính tay Đỗ Mỹ Linh đăng tải trước đó, rõ ràng ái nữ nhà Chủ tịch CLB Hà Nội càng lớn càng xinh xắn.

Đỗ Mỹ Linh cùng ái nữ đu trend APT của Rosé

Dù vậy, ở phần bình luận, người hâm mộ lại liên tục nhắc đến ông xã Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang. Nhiều người nhận xét bé Tuệ An có gương mặt giống bố như đúc. Có người đùa vui gọi Đỗ Mỹ Linh là "phận đẻ thuê" vì ái nữ có ít nét giống người mẹ là Hoa hậu Việt Nam 2016.

Bé Tuệ An chào đời vào tháng 7/2023, một năm sau khi Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh về chung một nhà. Thời gian đầu sau khi sinh em bé, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh giấu nhẹm diện mạo của nhóc tỳ. Phải đến sinh nhật một tuổi, gương mặt của Tuệ An mới chính thức được công khai. Cô bé nhận về nhiều sự chú ý, trở thành "hot kid" showbiz Việt khi có mẹ là Hoa hậu, bố là thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ.

Một số bình luận của dân mạng về diện mạo của con gái Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội: "Sao y bản chính ông bố luôn, đáng iu quá", "Cái mũi em không lệch ông bố tí nào", "Ui càng lớn càng xinh như búp bê vậy ý", "Giống bà nội và giống bố là chắc chắn được cưng lắm nè", "Em giống bố xinh thế ta", "Mẹ hoa hậu mà tàng hình trước em lun gòi. Cưng", "Ui bả càng lớn càng trổ nét xinh quá nè"....

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang chính thức công khai diện mạo của con gái khi Tuệ An tròn 1 tuổi