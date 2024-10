Đại diện Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh thời trang BRICS+: Là 9X, kỳ vọng thời trang Việt vươn ra thế giới

Tại Hội nghị thượng đỉnh thời trang BRICS+ được tổ chức tại Zaryadye MKZ, Moscow vào tháng 10/2024 vừa qua, các nhà lãnh đạo của các hiệp hội thời trang tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, đã ký một bản ghi nhớ khởi xướng Liên đoàn thời trang quốc tế BRICS.

Bản ghi nhớ thành lập Liên đoàn thời trang quốc tế BRICS được ký bởi các giám đốc điều hành của các tuần lễ thời trang, giám đốc các hiệp hội thời trang và dệt may, và các nhà lãnh đạo học thuật từ các quốc gia trên thế giới như Indonesia, Singapore, Việt Nam, Nam Phi, Nga, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ...

Được mời là diễn giả quốc tế tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS+ Fashion Summit, nhà sáng lập kiêm CEO Cooper & Co.,Cảnh Nguyễn đã đại diện Việt Nam ký hiệp ước thành lập Liên Đoàn Thời Trang BRICS+.

Liên đoàn này quy tụ hơn 60 quốc gia thuộc khối BRICS và các đối tác, tạo nên một liên minh thời trang đa văn hóa, cùng nhau định hướng xu hướng toàn cầu, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc.

Về phía Cooper & Co. do CEO Cảnh Nguyễn sáng lập, đây là một thương hiệu thời trang cao cấp hơn 11 năm tuổi tại Việt Nam, được phát triển thương hiệu thành một cái tên nổi bật trong lĩnh vực thời trang bespoke. Với sự chú trọng đến tính cá nhân hóa, chất lượng thủ công tinh tế, Cooper & Co. không chỉ thu hút giới tinh hoa, khách hàng cao cấp trong nước mà còn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.

Thương hiệu hiện đã mở rộng với hai dòng sản phẩm độc đáo: Cooper Daily – thời trang ready-to-wear cao cấp dành cho giới trẻ, và Ther – dòng áo dài truyền thống với thiết kế tinh tế, kế thừa giá trị văn hóa Việt Nam.

Nhà sáng lập kiêm CEO Cooper & Co. Cảnh Nguyễn

Cảnh Nguyễn chia sẻ: “Việt Nam có tiềm năng lớn để vươn ra thế giới không chỉ với các sản phẩm thời trang chất lượng mà còn qua những giá trị văn hóa truyền thống.” Tại Hội nghị BRICS+, anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển thời trang bền vững thông qua hợp tác đa phương và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, khuyến khích các quốc gia tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu với tiêu chí sản xuất xanh.

Sự kiện ký kết thành lập Liên đoàn Thời trang BRICS+ là một bước tiến quan trọng, không chỉ tạo cơ hội để thời trang Việt Nam học hỏi từ các nền công nghiệp thời trang lớn mà còn mở ra cánh cửa cho các thương hiệu Việt tiếp cận thị trường quốc tế thông qua những tuần lễ thời trang của các quốc gia trong khối.

Doanh nhân 9X đề xuất với BRICS+ kế hoạch bao gồm thành lập các chương trình đào tạo liên kết giữa các học viện thời trang quốc tế tại Pháp, Anh, Ấn Độ, Việt Nam và hội thảo hợp tác giữa các quốc gia thành viên, kêu gọi sự hỗ trợ từ quỹ đầu tư của BRICS+ nhằm tài trợ cho các nhà thiết kế trẻ, các dự án thiết kế bền vững tại Việt Nam cũng như cho các local brand Việt tham gia vào thị trường quốc tế.

Chia sẻ về kế hoạch nhằm đưa tiếng nói thời trang Việt Nam vào các sáng kiến của BRICS+, CEO Cooper & Co. cho biết anh sẽ tích cực tham gia vào các hội nghị và diễn đàn của liên đoàn, đồng thời khuyến khích các nhà thiết kế Việt Nam tham gia những cuộc thi và sự kiện do BRICS+ tổ chức. Điều này sẽ giúp tiếng nói của thời trang Việt được lắng nghe và ghi dấu ấn trong các sáng kiến toàn cầu.

“Tôi mong muốn Việt Nam có thể đóng góp tích cực vào các sáng kiến như phát triển bền vững, bảo tồn giá trị văn hóa, và tăng cường giao lưu giữa các nhà thiết kế trong khối BRICS+. Việc giới thiệu các bộ sưu tập áo dài truyền thống tại các sự kiện của BRICS+ hay chia sẻ kinh nghiệm sản xuất thân thiện môi trường là những mục tiêu tôi đặt ra để tăng cường tiếng nói của Việt Nam trong liên đoàn”, anh Cảnh Nguyễn cho biết.