Màn ứng biến tinh tế gây sốt của nữ MC trên sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm 30/4

Sáng 30/4, tại Công viên Bến Bạch Đằng, TP.HCM - một trong những "điểm nóng" của không khí Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, nữ MC của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) có cuộc phỏng vấn nhanh với người dân.

Khi trò chuyện cùng bé gái về cảm xúc trong thời khắc ý nghĩa này, có lẽ do quá hồi hộp và bỡ ngỡ trước ống kính nên bé gái không biết nói gì.

Khoảnh khắc xử lý tinh tế của nữ MC VTV trên sóng trực tiếp buổi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trên sóng trực tiếp, điều này có thể gây gián đoạn luồng thông tin. Tuy nhiên, nữ MC thể hiện bản lĩnh và sự ứng biến nhanh nhạy. Cô lập tức gợi ý cô bé đọc dòng chữ " Tôi yêu Việt Nam " được in nổi bật trên chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng mà bé đang mặc. Như được gỡ rối, cô bé dõng dạc, hô to: "Tôi yêu Việt Nam!".

Màn xử lý tình huống chỉ trong vài giây thể hiện sự nhanh trí và chuyên nghiệp của nữ MC. Cô không chỉ giúp cô bé vượt qua sự hồi hộp mà còn biến khoảnh khắc "đứng hình" thành thông điệp ý nghĩa, tràn đầy tinh thần tự hào dân tộc.

Ngay sau đó, nữ MC nối tiếp mượt mà: "Đó chính là tinh thần của Việt Nam, đó là không khí tại công viên Bến Bạch Đằng TP.HCM ở thời điểm này. Ngày hôm nay, chúng tôi ở đây cùng hoà vào niềm chung vui của đất nước, để mong rằng những sự hy sinh xương máu của thế hệ cha anh hoàn toàn xứng đáng...".

Màn ứng biến tinh tế này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận về vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Khán giả bày tỏ sự thán phục trước khả năng xử lý tình huống chuyên nghiệp của nữ BTV: " MC ứng biến rất nhanh. Quay cảnh đi chỗ khác, cả MC, quay phim đều ứng biến hợp lý", "Xuất sắc, thông minh"; "Chị 1000 điểm"; "Tôi thấy chị phản ứng hay thiệt, 10 điểm không có nhưng", "Xử lý tình huống quá tốt"...

Nữ MC có màn xử lý "điểm 10" gây sốt cộng đồng mạng chính là BTV Thúy Hằng. Cô tên đầy đủ là Phạm Thúy Hằng, sinh năm 1980. BTV Thúy Hằng từng tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM.

BTV Thuý Hằng.

BTV Thúy Hằng nói "rặt" giọng miền Nam, thế nhưng ít ai biết cô lại là gái Hà Nội gốc.

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên các bản tin thời sự của VTV, BTV Thúy Hằng trải qua hành trình dài trong nghề. Cô từng có 10 năm làm việc tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như trợ lý trường quay, trợ lý biên tập, biên tập chuyên mục, sản xuất chương trình mảng du lịch và thiếu nhi.

Khi kênh VTV9 ra đời, cô chuyển hẳn sang mảng Thời sự với các công việc biên tập, dẫn bản tin, thư ký biên tập, sản xuất tin bài như phóng viên. Đầu năm 2014, Thúy Hằng lần đầu tiên xuất hiện trên VTV1 trong bản tin Thời sự 19h. Cô đặc biệt gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, dịu dàng và giọng đọc có âm sắc đặc biệt, mang dấu ấn cá nhân.

Thúy Hằng từng chia sẻ, dẫn bản tin Thời sự 19h là vị trí "cực kỳ nhiều sức ép". Cô quan niệm: "Khi bạn xuất hiện trên hình, hình ảnh của bạn không chỉ còn là của riêng bạn nữa mà còn là hình ảnh của VTV".

Hiện tại, BTV Thúy Hằng tiếp tục công việc tại VTV9 và thường xuyên lên sóng trong chương trình thời sự tổng hợp Toàn cảnh 24H. Dù thoải mái chia sẻ về công việc, BTV Thúy Hằng khá kín tiếng về đời tư cá nhân, cô chỉ cho biết để hoàn thành tốt công việc, không thể thiếu sự hỗ trợ, thông cảm từ chồng và gia đình.