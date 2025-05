Dù đã tăng rất mạnh, giá biệt thự, liền kề mở bán mới vẫn được dự báo tăng từ nay đến cuối năm

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao bộ phận Tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội cho biết, giá thứ cấp của biệt thự Hà Nội đã tăng 10% theo quý đạt 195 triệu đồng/m2. Giá liền kề tăng 15% theo quý đạt 227 triệu đồng/m2 và nhà phố thương mại tăng 9% theo quý lên 266 triệu đồng/m2.

Giá sơ cấp biệt thự Hà Nội trung bình quý 1/2025 đạt 282 triệu đồng/m2, tăng gấp đôi theo năm. Giá nhà liền kề đạt 239 triệu đồng/m2, tăng 24% theo năm. Giá nhà phố thương mại ổn định theo năm, đạt mức 278 triệu đồng/m2.

Bà Hằng cho biết, trong 5 năm qua, giá trị bất động sản thấp tầng tăng đáng kể. Giá biệt thự tăng trung bình 29% mỗi năm, liền kề tăng 22% mỗi năm. Tuy nhiên, mức tăng của nhà phố thương mại ít hơn, chỉ dao động trong khoảng 11%-16% mỗi năm.

Cùng quan điểm với bà Hằng, đại diện CBRE cũng cho biết giá chào bán mới biệt thự, liền kề được các chủ đầu tư để ở ngưỡng cao do kỳ vọng dự án nằm ở khu vực được đầu tư cơ sở hạ tầng tốt, cùng với đó nguồn cung khan hiếm.

CBRE dự kiến trong năm 2025, thị trường bất động sản nhà ở Hà Nội sẽ đón nhận khoảng 6.700 nhà thấp tầng được mở bán. Sức mua dự kiến tiếp tục duy trì ổn định trước bối cảnh nguồn cung mới quy mô lớn tiếp tục được mở bán.



Giá biệt thự, liền kề tại các quận trung tâm được dự báo tiếp tục tăng ổn định.

Thống kê cho thấy, từ nay đến cuối năm thị trường Hà Nội sẽ đón nhận nguồn cung từ gần 10 dự án mới. Đặc biệt, các dự án mở bán được dự báo có giá khá cao.

Nổi bật nhất là các đại dự án từ Tập đoàn Sunshine như Sunshine Grand Capital (Đan Phượng) và Sunshine Royal Capital (Tây Hồ). 2 dự án của Vinhomes là Vinhomes The Gallery Giảng Võ (Ba Đình), Vinhomes Green Bay giai đoạn 2 (Nam Từ Liêm).

Trong đó, các căn liền kề tại Vinhomes The Gallery Giảng Võ có giá mở bán lên đến hơn 1 tỷ đồng mỗi m2. Các căn Sunshine Royal Capital cũng được dự báo mức giá mở bán mới sẽ vượt ngưỡng nửa tỷ đồng mỗi m2.

Cùng với nguồn cung mới giá cao, nguồn cung còn lại đến từ các dự án hiện hữu như GIA22 by Kita (Tây Hồ) hoặc Solasta Mansion (Hà Đông)...

Trong đó, GIA22 by KITA là phân khu mới ra mắt thuộc dự án GIA by KITA với 164 căn biệt thự hạng sang. GIA22 by KITA đang tạo nên sức hút với khách hàng có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư khi tọa lạc tại trung tâm lõi Khu đô thị Ciputra (Tây Hồ) và gần ngay Tổ hợp R&D lớn nhất Đông Nam Á của Samsung; Khách sạn Sun Ascott; Khách sạn 6 sao Shilla Starlake...

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, thị trường bất động sản đang phục hồi, dần có giao dịch trở lại là do dòng tiền đang hướng về các phân khúc bất động sản. Đây cũng là lý do để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư rót tiền vào các phân khúc cao cấp như biệt thự, liền kề và làm cho thị trường này dần ấm lên.

Theo ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, nguyên nhân dẫn tới giá liền kề, biệt thự thời gian qua tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu của người dân ngày càng cao. Theo đó, không chỉ các dự án mới mà những dự án đã bỏ không nhiều năm cũng tăng giá rất mạnh.

Đồng quan đểm, đại diện Savills cũng cho rằng, trong giai đoạn thị trường chứng khoán và vàng tiềm ẩn nhiều biến động, dòng tiền có xu hướng quay trở lại bất động sản. Đối với phân khúc biệt thự, liền kề tại khu vực lõi trung tâm Hà Nội, giá sẽ tiếp tục tăng bền vững do sự khan hiếm nguồn cung mới.