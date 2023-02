Đỗ Mỹ Linh gợi ý quà tặng Valentine, là gì mà chồng thiếu gia nhìn xong chỉ biết cười?

Sau 2 năm hẹn hò kín tiếng, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang - cậu út nhà Bầu Hiển - chính thức kết hôn vào tháng 10/2022. Hậu về chung một nhà, cả hai thoải mái xuất hiện cùng nhau và thể hiện tình cảm ngọt ngào trước mọi người. Đặc biệt là Vinh Quang, anh không ít lần dành lời yêu thương cho bà xã. Không những thế mà còn trở thành nhân vật chính trong các clip TikTok của Đỗ Mỹ Linh. Và mới đây, thêm một khoảnh khắc trên TikTok của 2 vợ chồng khiến dân tình thích thú.

Theo đó, nhân dịp Valentine, Đỗ Mỹ Linh đã "đu trend" trên TikTok dự đoán quà mà mình được nhận và món quà mà nàng hậu quay ngẫu nhiên là chiếc nhẫn kim cương. Sau đó, Đỗ Mỹ Linh đưa cho ông xã xem để "mấp mé" chuyện quà tặng trong dịp lễ Tình nhân. Nhưng khi nhìn nhìn thấy, Đỗ Vinh Quang chỉ biết cười rồi quay đi. Biểu cảm vừa hài hước vừa đáng yêu này khiến người hâm mộ không khỏi rôm rả.

Biểu cảm của Vinh Quang khi thấy món quà gợi ý trong dịp Valentine này

Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu Việt Nam 2016. Ngoài sở hữu gương mặt khả ái, tính cách dịu dàng, Đỗ Mỹ Linh còn được khán giả yêu mến vì cô xây dựng hình ảnh mỹ nhân nói không với thị phi. Tháng 10/2022, nàng hậu kết hôn cùng Đỗ Vinh Quang - con trai út Bầu Hiển - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC). Cả hai được người hâm mộ nhận xét là xứng đôi vừa lứa.



Về chung một nhà, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh mỗi khi xuất hiện cùng là gây sốt. Mới đây, trong dịp CLB Hà Nội đoạt Siêu cúp, nàng hậu đã có mặt để chung vui với chồng. Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh lộ diện với khí chất của nàng dâu hào môn khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

Kể từ ngày về chung một nhà, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng





Trong dịp sinh nhật của ông xã, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã tổ chức buổi tiệc ấm cúng để chúc mừng. Đỗ Mỹ Linh tranh thủ nhắn nhủ lời yêu thương với chồng thiếu gia:"Save the best for the last. Chúc mừng sinh nhật bạn trong hình, chúc bạn tuổi mới bớt khó tính, luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe và thành công mới. Cùng nhau đón chờ những điều tuyệt vời phía trước nha".

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: Tổng hợp