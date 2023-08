Đổ xô đến Lotte Mall Hồ Tây, hàng loạt du khách hụt hẫng: ''Không đi thì tiếc, đi rồi vẫn tiếc!''

Sau hơn 1 tuần khai trương soft-opening (khai trương chạy thử) tổ hợp thương mại - giải trí Lotte Mall Hồ Tây đã lập tức đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan. Sở hữu quy mô lớn bậc nhất Hà Nội cùng thiết kế theo phong cách Hàn Quốc, hoàn toàn mới lạ so với các trung tâm thương mại khác của Hà Nội khiến nơi đây trở nên vô cùng thu hút. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh check-in về một địa điểm vui chơi mới toanh thì thực tế Lotte Mall lại nhận về không ít lượt phàn nàn của du khách với những trải nghiệm không thực sự được như mong đợi.

Đông nghịt người xếp hàng trải nghiệm trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội

Trung tâm thương mại, phân khu chính của Lotte Mall West Lake Hanoi có quy mô 7 tầng, bao gồm 5 tầng nổi và 2 tầng hầm với diện tích vô cùng rộng lên đến 7,3 ha. Từ ngày mở cửa đón những vị khách đầu tiên đến thời điểm hiện tại, nơi đây vẫn đón rất nhiều khách đến trải nghiệm đặc biệt nhất là vào mỗi buổi tối hoặc cuối tuần.

Ảnh: @Review Hà Nội

Cứ khoảng 7-8 giờ tối, lượng khách đến trung tâm thương mại tăng đột biến. Hàng nghìn xe máy chờ đợi rất lâu để được vào bãi giữ xe. Con đường dẫn vào trung tâm thương mại cũng thường xuyên rơi vào tình trạng ách tắc nghiêm trọng vì lượng người đổ về. Cảnh tưởng này khiến nhiều người tò mò mà cũng không ít người phải bàng hoàng choáng ngợp về độ ''hot'' của nơi đây.

Khu vực bên ngoài ở đài phun nước rất nhiều gia đình cùng trẻ nhỏ chơi đùa (Ảnh: @Đ.Huyền, @N. T. Thuong)

Tuy nhiên, bước vào bên trong trung tâm thương mại nhiều người không khỏi hụt hẫng vì thực tế còn rất nhiều gian hàng đóng cửa im lìm từ thời trang, mỹ phẩm còn khu ăn uống, khu vui chơi cũng đã nhộn nhịp hơn một chút nhưng vẫn còn nhiều hàng quán chưa hoàn thiện.



Mặc dù đông người nhưng nhìn chung trung tâm thương mại có diện tích khá lớn nên việc di chuyển bên trong cũng không gặp quá nhiều khó khăn (Ảnh: @Nguyễn Thảo, @Nguyen Viet Ha)

Khu Foodcourt đã đi vào hoạt động nhưng khách vẫn loay hoay tìm chỗ ngồi

Theo cập nhật thực tế ở thời điểm hiện tại, khu food court tại trung tâm thương mại cũng đã trở nên sầm uất hơn, nhiều chỗ ăn uống hơn với sự góp mặt của rất nhiều thương hiệu có tiếng như phở Thìn, cafe Giảng, các nhà hàng đồ Nhật hay các quán trà sữa, bánh ngọt. Dù vậy nhưng các hàng ẩm thực ở Lotte Tây Hồ đa số đều bị quá tải, thực khách hầu như đều phải xếp hàng chờ đợi rất lâu từ 30 phút trở lên. Khu vực ăn uống không đủ bàn ghế, mà cũng không có chỗ ngồi ăn công cộng nên nhiều gia đình phải di chuyển ra hành lang để ngồi tạm.

Tại khu vực ẩm thực, lượng khách luôn đông khiến việc lựa chọn thức ăn khó khăn, đồng thời việc tính tiền cũng mất nhiều thời gian chờ đợi (Ảnh: @Đi cùng Trí)

Là một Food Blogger được rất nhiều bạn trẻ yêu mến, M.Trí cũng chia sẻ: ''Với khu vực food court gian hàng phở Thìn luôn nghi ngút khói, cafe Giảng lúc nào cũng trong tình trạng đánh trứng để phục vụ món cafe trứng trứ danh cho thực khách. Với quy to rộng như này của Lotte Mall West Lake, mình vẫn mong chờ khu foodcourt to thật to, vì nay loay hoay mãi mới tìm được chỗ ngồi''.



Thủy cung lớn nhất Hà Nội khiến nhiều người thất vọng vì trải nghiệm chưa thỏa đáng

Một trong những tọa độ vô cùng hot nằm trong Lotte và được nhiều người mong ngóng hơn cả đó chính là thủy cung Lotte World. Được giới thiệu là thủy cung có quy mô rộng lên đến 9.000m2 với 67 bể trưng bày, là ngôi nhà chung của hơn 400 loài và 31.000 sinh vật biển đến từ khắp nơi trên thế giới. Bởi vậy ngay từ khi khai trương nơi đây đón tiếp lượng khách ''khủng'', từ các bạn trẻ đến các gia đình đặc biệt là những vị khách nhí rất hào hứng và thích thú khi được đưa đi ''khám phá đại dương'' giữa lòng Hà Nội.

Ảnh: @LuuVietAnh

Ở thời điểm này dường như bước vào Lotte vui chơi đã là một hành trình không mấy dễ dàng còn tham quan thủy cung cũng gian nan không kém bởi rất nhiều người chờ đợi xếp hàng trong khoảng thời gian khá lâu mới có thể hoàn thiện công đoạn mua vé. Hơn nữa vào Thuỷ cung cũng khá vất vả vì số lượng người tới rất đông.



Bên cạnh nhiều không gian khám phá thú vị trong thủy cung thì hầu như khách trải nghiệm đều đánh giá không được như mong đợi. Một phần vì lượng cá khá ít đa số là cá nhỏ và không quá mới lạ, các sinh vật được mong chờ như chim cánh cụt, sư tử biển vẫn chưa kịp cập bến về Việt Nam. Đặc biệt, có những ngày bể cá trong thủy cung còn khá bẩn và có cả cá chết trong bể gây mất mỹ quan ảnh hưởng đến quá trình tham quan của khách.

Chỉ các nhau đúng 1 ngày nhưng bể cá đã đục hơn nhiều

Một số ý kiến của khách trải nghiệm tại Lotte Mall:

''Nhà mình cứ nghĩ đi vào TTTM để chơi rồi ăn uống luôn. Ai ngờ các nhà hàng chưa hoạt động. Một số hàng hoạt động thì bán mang đi ra khu ngồi ăn cộng đồng. Ăn uống thì không có bàn mà ngồi. Đứng chờ chực nhau ăn. Đi ăn xếp hàng dài chờ đồ, rồi đứng xếp hàng nhìn 'người giành chỗ trước' ăn. Thật sự là mệt mỏi'' - Đ.Phuong.

''Bên trong TTTM 90% là đóng cửa. Điểm cộng là rất rộng và sạch sẽ, nhưng mình không biết chưa mở hết thì họ khai trương chạy thử để làm gì. Giá khá đắt so với các TTTM khác nhất là khu vui chơi trẻ em. Còn thủy cung thì sự thật cá mới chỉ về khoảng 30%. Nhớ hồi bên Sing, đắt xắt ra miếng, đi xem thực sự mắt chữ A mồm chữ O'' - N.Vương.

''Mình thấy đến Lotte đi với bạn bè hoặc các bạn trẻ ăn mặc đẹp chụp ảnh sống ảo thì được chứ đi chơi có con nhỏ thì mình nghĩ thời điểm hiện tại chưa thích hợp! Vừa đông, các hàng quán setup chưa xong nên ít nơi ngồi nghỉ. Chỗ hot nhất là Thuỷ cung thì vé khá cao cũng phải xếp hàng vòng trong vòng ngoài mà trải nghiệm lại không thật sự tương xứng. Quán xá cũng chưa vào nhiều nên mọi người đi vào tháng 9 là đẹp nhất nhé sẽ có nhiều sự lựa chọn vui chơi, ăn uống hơn'' - H. Đặng.

''Phải nói là xếp hàng dài đến cả km trước thuỷ cung, tầm tiếng rưỡi từ lúc đứng vào hàng đến lúc cầm vé trên tay. Vào trong thuỷ cung đi 20 phút là ra đến cổng Exit, vì tiếc hơn 1 triệu cho 2 người lớn 2 trẻ em mà mình cứ hỏi đi hỏi lại hai đứa con rằng 'con có muốn xem nữa không?' thì cả hai đều nhanh mồm và kiên định đòi ra. Mình hy vọng họ sẽ tìm được hướng khắc phục điều này trong tương lai'' - N. T. Thuong.

Có thể nói Lotte Mall vẫn là tổ hợp thương mại - giải trí vô cùng hấp dẫn. Từ quy mô đến không gian luôn khiến người qua đường phải đứng lại ngắm nghía. Tuy nhiên, nếu có thể lắng nghe ý kiến của du khách cũng như cải thiện những mặt hạn chế còn tồn tại thì trong thời gian tới nơi đây chắc chắn sẽ là điểm dừng chân, vui chơi lý tưởng tại Thủ đô này.