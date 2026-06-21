Đoạn clip vài giây trên phố ngày mưa ngập khiến hàng ngàn người ghen tỵ: Thật là 1 đứa trẻ GIÀU CÓ!

Giàu có là gì? Với người lớn, đó có thể là một căn nhà rộng, một chiếc xe đẹp hay một tài khoản ngân hàng đủ khiến cuộc sống bớt lo toan. Nhưng với một đứa trẻ, khái niệm giàu có đôi khi đơn giản hơn rất nhiều.

Mới đây, một đoạn clip ngắn trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Trong video, giữa một con phố ngập nước sau cơn mưa lớn, một cô bé ngồi trong chiếc chậu lớn, thích thú để dòng nước đẩy mình trôi đi như đang tham gia một chuyến phiêu lưu đặc biệt.

Bên cạnh, người mẹ cầm ô chạy theo, vừa che mưa vừa quan sát con với ánh mắt đầy yêu thương. Cách đó không xa, người bố đứng đợi, mỉm cười nhìn con cười vang giữa "dòng sông" bất đắc dĩ của thành phố.

Ảnh cắt từ clip

Không có khu vui chơi hiện đại hay đồ chơi đắt tiền, cũng không phải là chuyến du lịch xa hoa, chỉ có tiếng cười của một đứa trẻ và sự hiện diện của cả cha lẫn mẹ nhưng thật ấm áp biết mấy.

Dưới phần bình luận, không ít người thừa nhận họ cảm thấy "ghen tỵ" với cô bé. "Tui hồi nhỏ mà đi tắm mưa là mẹrượt chạy không kịp, chả hiểu sao hồi đó quan niệm đi tắm mưa về bệnh"; "Cay cay mắt, hồi nhỏ mẹ cũng cho vầy nước mưa như vậy"... nhiều người xem clip thấy chạnh lòng vì tuổi thơ mà mình từng bỏ lỡ.

Nhiều người lớn lên trong những gia đình không thiếu cơm ăn áo mặc nhưng lại thiếu những ký ức ấm áp cùng cha mẹ. Họ có thể được mua cho nhiều thứ, được đầu tư học hành tử tế, nhưng hiếm khi thấy bố mẹ ngồi xuống chơi cùng, cười cùng hay đơn giản là dành trọn một buổi chiều để bước vào thế giới trẻ thơ của con. Có lẽ vì thế mà khi nhìn thấy cảnh tượng rất đỗi bình thường trong đoạn clip, người ta lại thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

Đó là sự ngưỡng mộ, cũng là sự tiếc nuối và cũng là sự khao khát.

Thực tế, điều trẻ em nhớ lâu nhất thường không phải món quà đắt tiền bố mẹ từng mua mà là những khoảnh khắc được yêu thương một cách trọn vẹn.

Các chuyên gia tâm lý từng nhiều lần nhấn mạnh rằng cảm giác được kết nối với cha mẹ là một trong những nền tảng quan trọng nhất giúp trẻ hình thành sự tự tin và cảm giác an toàn trong cuộc sống. Một đứa trẻ có thể quên chiếc xe đồ chơi mình nhận năm 6 tuổi nhưng rất khó quên cảm giác được bố cõng trên vai đi dưới mưa. Có thể quên bộ quần áo đẹp từng mặc nhưng sẽ nhớ mãi lần mẹ cùng mình nghịch nước rồi cười đến đau cả bụng.

Những ký ức ấy không tạo nên thành tích học tập, không giúp tăng điểm số trên lớp, nhưng lại trở thành nguồn năng lượng âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn suốt nhiều năm sau.

Ngày nay, nhiều đứa trẻ có phòng riêng, có điện thoại, có lớp học thêm, có đủ loại đồ chơi hiện đại. Nhưng không phải em nào cũng có được những buổi chiều ngập tiếng cười cùng cha mẹ. Vì thế, khi nhìn cậu bé ngồi trong chiếc chậu giữa cơn mưa, nhiều người không thấy một trò chơi đơn giản.

Họ nhìn thấy một tuổi thơ đáng giá. Một tuổi thơ có bố đứng đợi phía trước, có mẹ chạy theo phía sau. Và có lẽ đó mới là tài sản lớn nhất mà một đứa trẻ có thể sở hữu.