Doãn Hải My để lộ ảnh Đoàn Văn Hậu nằm ngủ co ro trên ghế sofa sau khi cưới, chuyện gì đây?

Sau lễ cưới diễn ra linh đình tại Thái Bình và Hà Nội, cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng mới cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tiếp tục được dân tình chú ý. Mới đây Doãn Hải My đã hé lộ những hình ảnh của Văn Hậu khi ở nhà. Chàng cầu thủ nằm ngủ co ro trên ghế sofa cùng một chú chó mới mua được cặp vợ chồng này hết mực cưng chiều.

Hải My dìm chồng không thương tiếc

Đoàn Văn Hậu trên sân thi đấu quyết liệt, là cầu thủ có thể hình thuộc tốp cao to nhất Việt Nam với chiều cao 1m86 nhưng khi về nhà với vợ thì lại hoá “em bé” nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa nhỏ. Đúng là sau mọi mệt mỏi, áp lực của cuộc sống, nơi bình yên nhất ai cũng muốn trở về sau một ngày dài chính là nhà.

Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My là cô dâu, chú rể hot nhất tháng 11. Đây là đám cưới thu hút nhiều sự quan tâm nhất của làng bóng đá Việt trong năm 2023. Vừa qua vợ chồng Đoàn Văn Hậu cũng đã có những chia sẻ về cuộc sống sau khi cưới. Doãn Hải My thừa nhận rằng cô khá bừa bộn, nhưng Văn Hậu chỉ nhẹ nhàng nói: “Bừa nhưng dọn là được” . Dù vậy cô nàng từ khi làm vợ lại dành rất nhiều thời gian để chăm sóc tổ ấm nhỏ. Hải My vui vẻ khoe bình hoa, cây thông vừa trang trí cho tổ ấm.