Doãn Hải My khoe xương quai xanh quyến rũ nhưng 'vỡ mộng' về cuộc sống hôn nhân khi Đoàn Văn Hậu nhắc một điều

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi hậu vệ tuyển Việt Nam và top 10 hoa hậu Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Cũng vì vậy mọi động thái của cặp đôi này đều gây sốt mạng xã hội.

Doãn Hải My vừa cập nhật trạng thái mới nhất trên trang cá nhân sau khi về chung một nhà với Đoàn Văn Hậu. Nàng WAG sinh năm 2001 khoe bức ảnh để lộ phần xương quai xanh quyến rũ mà cô gái nào cũng hằng mơ ước. Nhưng Hải My lập tức "vỡ mộng" khi thực tại đã là vợ người ta, vừa đăng ảnh đã bị Đoàn Văn Hậu và nhắc vợ rửa bát.

"Rửa bát thôi bạn ơi", hậu vệ sinh năm 1999 bình luận. Văn Hậu cũng vui vẻ chia sẻ rằng có máy rửa bát nhưng vẫn phải có người xếp bát vào máy. Đáp lại Hải My chỉ ngậm ngùi:

"Bắt trở lại thực tại sớm thế". Tuy nhiên đây chỉ là những chia sẻ vui vẻ của cặp vợ chồng mới cưới trên mạng.

Doãn Hải My khoe phần xương quai xanh rất đẹp (Ảnh: FBNV)

Đoạn trò chuyện vui vẻ của cặp vợ chồng mới cưới

Trước đó, Doãn Hải My từng có chia sẻ thú vị về chuyện phân công làm việc nhà của gia đình cô. Người đẹp tiết lộ việc rửa bát trong nhà không phải do cô hay ông xã thực hiện mà đã có một trợ thủ đắc lực, đó chính là chiếc máy rửa bát. Doãn Hải My còn cho biết bản thân rất hài lòng với khả năng vệ sinh bát đĩa của món đồ gia dụng này:

"Vừa tiện, vừa sạch kin kít vì máy rửa bằng nước nóng và sấy tiệt trùng luôn nên rất yên tâm".

Ngoài công việc nhà Hải My cũng rất thích trang hoàng nhà cửa. Mới đây cô cũng khoe không gian phòng khách ngập tràn cây và hoa

Không khí noel nhà Văn Hậu - Hải My