Doãn Hải My rớm nước mắt ôm chồng khi phát hiện vết rạn ở bụng, hiện thực không nhẹ tênh như trên mạng

Từ sau khi thông báo mang thai “bé Rồng”, vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Riêng Doãn Hải My, sau khi công khai bộ ảnh bầu và khoe bụng tròn lẳn, nhiều người không tiếc lời nhận xét"Đây chính là mẹ bầu đẹp nhất từng thấy" hoặc "không hiểu sao người ta có bầu với tui có bầu nó khác quá"!



Tuy nhiên, Doãn Hải My cũng đối diện với vô vàn khó khăn như những mẹ bầu khác.

Vốn là tiểu thư "lá ngọc cành vàng", được bố mẹ hai bên và ông xã hết mực cưng chiều nên nhiều người nghĩ chuyện mang bầu với Doãn Hải My cũng sẽ nhẹ nhàng. Song, cô nàng tiết lộ trong 3 tháng đầu tiên bị nghén nặng, không ăn được gì và làm gì cũng mệt. Chưa kể, ngoại hình và tính cách cũng có nhiều sự thay đổi.

Bà xã Đoàn Văn Hậu đã bầu khá lớn, có nhiều thay đổi từ cơ thể đến tâm lý

“Rõ nhận thấy nhất có lẽ là cơ thể My. Trước kia chỉ tầm 46 - 47kg, vòng eo chỉ 55-56 giờ đã lên gần 58kg rồi, da bụng cũng đã xuất hiện các vết rạn đỏ. Lúc đầu rơm rớm nước mắt ôm chồng nhưng giờ nhìn lại thấy ý nghĩa và thiêng liêng. Tâm lý cũng nhạy cảm hơn, dễ nóng hơn và cũng dễ tủi thân lặt vặt”, Doãn Hải My chia sẻ.



Người đẹp lần đầu khoe cận cảnh vết rạn trên bụng

Khoảnh khắc Doãn Hải My xoa bụng "cưng" em bé khiến netizen thích thú

Bên cạnh đó, người đẹp còn cho biết cô hay bị khó ngủ, mất ngủ vào buổi tối. Tuy nhiên, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, ổn định nhất. Do đó, dù đang mang bầu to, Doãn Hải My vẫn chăm chỉ làm việc, “cày tiền”.

Nhiều người cho hay từ khi lấy chồng, chỉ thấy cô nàng ở nhà, đi ăn, đi chơi. Dẫu vậy, Hải My nhanh chóng lên tiếng giải thích: “Mình mà ở nhà thì cũng toàn phải chụp và quay clip cho các brand nên không thấy ở chán. Với mình vẫn lên cửa hàng và khi rảnh thì đi loanh quanh với bạn bè cho thư giãn. Chủ động được thời gian nên mình thấy vẫn ok lắm”.

Trước những chia sẻ thẳng thắn của Hải My, người hâm mộ dành lời khen bởi cô nàng không chỉ đẹp mà cón biết cách đối đáp khéo léo, tinh tế. Thậm chí, nhiều người còn “xin vía” bầu không bị vỡ nét, vẫn giữ được dáng thon gọn và tinh thần thoải mái như bà xã Đoàn Văn Hậu.