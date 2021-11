Đoàn khách du lịch TP HCM đầu tiên đến Bến Tre sau chương trình kết nối

Đây là tour đầu tiên do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức đưa khoảng 40 khách từ TP HCM tới đến Bến Tre, nhằm cụ thể hoá chương trình liên kết phục hồi du lịch giữa 2 địa phương trong điều kiện thích ứng an toàn với Covid-19.

Tour có lịch trình 2 ngày 1 đêm. Nhiều du khách TP HCM tham gia chương trình cho biết đây là lần đầu tiên họ đi du lịch qua đêm ở điểm đến vùng ĐBSCL sau đợt giãn cách kéo dài. Chương trình tour diễn ra đúng dịp UBND tỉnh Bến Tre tổ chức phát động các hoạt động thương mại, thể thao và du lịch của tỉnh sau thời gian giãn cách xã hội.

Đến xứ dừa Bến Tre, du khách được tham quan Khu lưu niệm bà Nguyễn Thị Định, Khu di tích đặc biệt quốc gia Nguyễn Đình Chiểu... Ngoài ra, du khách còn có nhiều hoạt động trải nghiệm, khám phá thú vị như: vui chơi trong khu vườn sinh thái, trải nghiệm các hoạt động làm vườn, hái rau, học nấu ăn, thử tài trộn gỏi ổi… Du khách cũng đi thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Hàm Luông, đi xe điện tham quan TP Bến Tre về đêm, thưởng thức món ăn dân dã bánh canh hến, tham quan và mua sắm đặc sản kẹo dừa ngay tại lò.

Đoàn khách tham quan Khu lưu niệm bà Nguyễn Thị Định, một trong những điểm đến về lịch sử, truyền thống cách mạng của Bến Tre.

Du khách trải nghiệm không khí mát mẻ vùng miệt vườn sông nước

Mâm cơm đãi thực khách ở Bến Tre

Những món ăn đặc sản được du khách thưởng thức lần đầu đến Bến Tre như lẩu bần nấu với nước dừa xiêm, cá sông ăn với rau rừng; canh hầm dừa; bánh xèo hến pha nước cốt dừa...

Anh Võ Hoàng Dự, hướng dẫn viên tại điểm Khu du lịch sinh thái Sân chim Vàm hồ, cho biết người dân địa phương và các tỉnh lân cận có đến tham quan, vui chơi giải trí tại khu du dịch này. Đoàn khách của Saigontourist Group là những du khách đầu tiên từ TP HCM trở lại trong nhiều tháng qua.

"Chúng tôi đã sẵn sàng đón khách trở lại theo hướng bảo đảm an toàn, nhất là các đoàn khách từ tỉnh, thành khác tới. Khu du lịch đang tìm thêm những món ăn đặc sản địa phương đưa vào thực đơn, cải tạo vườn cây ăn trái và các loại hình vui chơi, giải trí để thu hút du khách" – anh Võ Hoàng Dự nói.

Thưởng thức nước dừa xiêm ngay tại vườn cũng là một trải nghiệm thú vị khi tới Bến Tre

Theo ông Võ Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, việc đón đoàn khách đầu tiên sau chương trình liên kết phát triển du lịch giữa TP HCM và Bến Tre trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19 là tín hiệu tích cực. Hiện Bến Tre đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại du lịch và trung tâm đang kiểm định lại những cơ sở đăng ký hoạt động lại theo các tiêu chí an toàn. Chủ trương của ngành du lịch Bến Tre là đón đoàn khách từ các nơi tới theo tour khép kín để có cơ sở dữ liệu, truy vết phòng dịch an toàn, góp phần khôi phục ngành du lịch.

Sau chuyến khảo sát thực tế vào đầu tháng 11, Saigontourist Group đã chọn Bến Tre và Long An là hai địa phương đầu tiên trong lộ trình thúc đẩy ngành du lịch phục hồi trong giai đoạn bình thường mới, phục vụ mục tiêu hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa TP HCM với 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Trong đó, Bến Tre là địa phương có tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch văn hóa, truyền thống lịch sử, sinh thái, cộng đồng, làng nghề gắn với các sản phẩm đặc trưng từ dừa.

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (đơn vị thành viên của Saigontourist Group) cho biết đã liên kết với các doanh nghiệp du lịch Bến Tre nhanh chóng khởi động, làm mới các sản phẩm du lịch để đưa du khách quay lại địa phương này sau thời gian dài giãn cách.