Diện mạo tỉnh có hơn 200 km đường biên giới đang xây dựng 2 cao tốc trị giá 25.000 tỷ, hứa hẹn phát triển bứt phá

Năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Lạng Sơn đạt 3,9 triệu lượt, gấp gần 2 lần tỉnh Quảng Trị; bằng 54% so với tỉnh Lào Cai (7,2 triệu lượt); bằng 16% so với Hà Nội (24 triệu lượt). Doanh thu du lịch đạt trên 3.100 tỷ đồng (bằng 3,5% so với Hà Nội).