Đoàn Văn Hậu cầu hôn Doãn Hải My

Tối 17/9, trên trang cá nhân, cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đồng thời đăng tải hình ảnh khi Văn Hậu cầu hôn Hải My. Cặp đôi tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc bên nhau. Doãn Hải My giơ bàn tay với ngón áp út có đeo nhẫn và Văn Hậu cần bánh kem in dòng chữ "She said Yes" (Cô ấy nói đồng ý - PV).

Như vậy, sau 3 năm hẹn hò, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã quyết định về chung một nhà, với tình yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi luôn được nhận xét xứng đôi vừa lứa khi chàng là hậu vệ xuất sắc của Đội tuyển Việt Nam còn nàng là Người đẹp tài năng, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, sinh viên trường đại học Luật Hà Nội.

Văn Hậu cầu hôn Doãn Hải My thành công

Ngay khi bức ảnh cầu hôn của cặp đôi được đăng tải, hội tuyển thủ Việt Nam kéo vào bình luận bất ngờ. Quế Ngọc Hải trêu đùa cậu em rằng "tội cho cô gái đó" còn Bùi Hoàng Việt Anh nhanh chóng chúc mừng người anh. Bộ đôi Hà Đức Chinh và Nguyễn Thành Chung đã chuẩn bị sẵn tinh thần để "quẩy" tại đám cưới của Văn Hậu và Hải My. Thành Chung còn khẳng định đã thuê HLV riêng để chuẩn bị thể lực "quẩy" cho sung.

Hà Đức Chinh tag bà xã Mai Hà Trang và nhắc vợ hãy dặn dò Doãn Hải My trước khi kết hôn. Mai Hà Trang cùng Doãn Hải My là bạn thân chơi cùng một nhóm. Cả hai thường chia sẻ với nhau những chuyện về gia đình, yêu đương, hay như chuyện cưới xin.