Đoàn Văn Hậu cười tít mắt chỉ vì một biểu cảm của cậu quý tử, Doãn Hải My khoe mặt mộc ở nhà chăm con mới sinh

Thời gian này, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn chưa thể trở lại sân cỏ vì chấn thương dai dẳng chưa hoàn toàn hồi phục. Vắng bóng trên cả sân thi đấu lẫn khán đài nhưng chàng tuyển thủ sinh năm 1999 vẫn duy trì được độ hot bằng cách tham gia các chương trình truyền hình cũng như tích cực chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng người đẹp Doãn Hải My. Cả hai hiện đã chính thức lên chức "bố mẹ" khi Doãn Hải My hạ sinh quý tử đầu lòng, nhóc tỳ Đoàn Minh Đăng đã được hơn 1 tháng tuổi.

Trên trang cá nhân, mới đây, Đoàn Văn Hậu vui vẻ đăng tải khoảnh khắc vui đùa cùng con trai cưng. Văn Hậu ôm con trong lòng, đặt nụ hôn dịu dàng lên bàn tay bé xíu của Minh Đăng. Thấy con nở nụ cười, Văn Hậu cũng cười tít mắt vì hạnh phúc, gương mặt tràn đầy niềm phấn khích. Đoàn Văn Hậu không quên chia sẻ niềm vui này cùng vợ bà Doãn Hải My. Khoảnh khắc ấy khiến fan nhận ra, cậu út nghịch ngợm của U23 Việt Nam năm nào, hiện đã trở thành người cha dịu dàng, người chồng đáng tin.

Đoàn Văn Hậu hạnh phúc khi thấy con trai cười với mình

Về phần Doãn Hải My, sau khi sinh con, nàng WAG vẫn liên tục gây sốt mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Khi ở nhà chăm con, mẹ bỉm sữa chỉ để mặt mộc vẫn khiến dân tình xuýt xoa bởi dung mạo xinh đẹp, thanh thuần, chẳng cần tô điểm phấn son vẫn đủ cuốn hút. Doãn Hải My đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai sau sinh, nhan sắc ngày càng đằm thắm so với thời con gái, phù hợp với câu nói: "Gái một con trông mòn con mắt".

Doãn Hải My khoe mặt mộc ở nhà chăm con