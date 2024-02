Đoàn Văn Hậu gặp khó trong sự nghiệp, có động thái lạ khi cùng Doãn Hải My đi Singapore

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang ở trong gia đoạn khó khăn của sự nghiệp khi gặp chấn thương một thời gian khá lâu chưa thể trở lại thi đấu. Mới đây hậu vệ sinh năm 1999 đã phải sang Singapore lần thứ 3 để thăm khám và điều trị chấn thương. Trong cập nhật mới nhất Văn Hậu đã viết dòng trạng thái đầy ẩn ý bằng tiếng Anh.

"There's alway a reason to look up - Luôn luôn có lý do để tìm kiếm (tạm dịch - PV)".

Trong ảnh Văn Hậu chụp trong thang máy, có sự xuất hiện của nàng WAG Doãn Hải My. Trước đó, Văn Hậu đã dính chấn thương viêm điểm bám gân gót chân phải và nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Đầu tháng 11/2023, anh đến Singapore phẫu thuật để chữa dứt điểm chấn thương. Theo các bác sĩ, Văn Hậu sẽ phải nghỉ từ 3-6 tháng mới có thể trở lại. Lần gần nhất người hâm mộ được chứng kiến hậu vệ trái số 1 Việt Nam chơi bóng là vào ngày 27/8/2023. Kể từ thời điểm đó, cầu thủ sinh năm 1999 đã vắng mặt trong mọi lần tập trung của đội tuyển Việt Nam.

Trạng thái ẩn ý của Văn Hậu

Về phía Doãn Hải My cô nàng đồng hành cùng với chồng trong chuyến đi thăm, khám chấn thương này. Ở hai lần trước hậu vệ quê Thái Binh sang Singapore cùng đã có vợ đồng hành. Sau khi hoàn thành công việc, vợ chồng Văn Hậu cùng đi ăn. Hải My khoe bàn ăn kèm lời khen món ăn ngon.

Dó cũng là lý do Hải My vắng mặt trong buổi hẹn hò với Hòa Minzy, Bảo Hân và hai nàng WAGs Hà Trang, Tố Uyên.

Hải My khoe bàn ăn toàn món ngon