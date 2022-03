Doanh nghiệp bao bì lãi đều đặn hàng chục tỷ đồng mỗi năm, cổ phiếu "âm thầm" tăng gần 100% chỉ sau 10 tháng, vượt đỉnh lịch sử

Thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thể bứt phá hoàn toàn để xác lập xu hướng tăng dài hạn trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự trở về với những nhóm cổ phiếu trụ này. Trong một thị trường sideway như vậy, cổ phiếu INN của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp vẫn đang âm thầm ghi nhận những nhịp tăng vững chắc, qua đó thiết lập đỉnh lịch sử.

Đà tăng bền bỉ của INN bắt đầu từ khoảng tháng 6/2021, trải qua đợt điều chỉnh mạnh của thị trường và vẫn vững vàng chứng tỏ nội tại mạnh mẽ. Cho đến phiên cuối tuần 25/3 vừa qua, thị giá INN bứt phá tăng sát trần 8,7% lên mức 50.000 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức giá cao nhất của cổ phiếu bao bì này từ khi niêm yết.

So với vùng giá 25.600 đồng/cổ phiếu (phiên 1/6/2021) thì giá INN đã tăng hơn 95% sau khoảng 10 tháng giao dịch.

Cổ phiếu INN tăng gần gấp đôi sau chưa đầy 1 năm

Lợi nhuận đều đặn hàng chục tỷ đồng mỗi năm

Theo tìm hiểu, INN nằm trong nhóm 4 doanh nghiệp lớn nhất miền Bắc sản xuất hộp giấy, màng nhôm dược và màng phức hợp. Công ty có thị phần lớn trong lĩnh vực in vỏ bao thuốc lá và bao bì dược trên thị trường miền Bắc.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, doanh thu thuần của INN luỹ kế cả năm tăng 27% so với cùng kỳ lên hơn 1.536 tỷ đồng. Chi phí giá vốn chiếm tỷ trọng tương đối lớn, đặc biệt INN là doanh nghiệp có truyền thống trích khấu hao cả trăm tỷ đồng mỗi năm - cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp cùng ngành. Kết quả, lãi sau thuế năm 2021 xấp xỉ 71 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với thực hiện trong năm 2020.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của INN đạt 1.122 tỷ đồng, tăng gần 320 tỷ so với đầu năm (40%). Trong đó hàng tồn kho cụ thể là nguyên vật liệu tăng rất nhanh vào cuối năm 202, tăng 175% so với hồi đầu năm, khả năng cao đây chính là nguyên liệu để chuẩn bị cho những đơn hàng đặt trước của công ty, trong bối cảnh giá hàng hoá leo thang nhằm tiết kiệm lớn chi phí sản xuất.

Phải trả của INN đến cuối năm 2021 tăng hơn gấp đôi so với đầu năm, đạt 572 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán ngắn hạn gần 169 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 109% lên hơn 186 tỷ đồng, trong khi vay và nợ thuê tài chính dài hạn ghi nhận gần 76 tỷ (hồi đầu năm không có khoản mục này). Ngoài ra INN cũng ghi nhận 16 tỷ đồng quỹ lương dự phòng trong khoản mục chi phí phải trả.

Động lực tăng trưởng cho INN đến từ vận hành nhà máy mới và triển vọng sáng của ngành bao bì nói chung

Trong một báo cáo đã công bố, Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết mức tiêu thụ bao bì giấy ở Việt Nam dự kiến tăng 12% trong giai đoạn 2021-2025 nhờ tốc độ đô thị hóa vẫn còn tiếp diễn. SSI dự báo tốc độ đô thị hóa trong nước ước đạt 40% trong năm 2024 so với mức 37% năm 2019. Mảng bao bì giấy cũng được hưởng lợi từ tốc độ phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử Việt Nam.

Những dự báo còn cho thấy, tăng trưởng của mảng bao bì nhựa trong năm 2021 ở Việt Nam sẽ nằm ở việc tăng trưởng chi tiêu cho thực phẩm, đồ uống không cồn. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bao bì nhựa sẽ tiếp tục tăng trưởng và là động lực tăng trưởng chính cho mảng nhựa bao bì tại Việt Nam khi nhắm đến xuất khẩu vào thị trường châu lục này.

Riêng với INN, động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp trong thời gian tới đây đến từ việc nhà máy mới có diện tích 5ha tại Hưng Yên đã được hoàn thành, công suất gấp 5 lần nhà máy cũ và sẽ bắt đầu sản xuất trong năm 2022. Nhà máy mới còn được miễn thuế 2 năm sẽ giúp INN tối ưu hóa lợi nhuận cao nhất, đóng góp lớn cho tăng trưởng về quy mô cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.



