Doanh nghiệp bất động sản liên quan tới Saigon Glory báo lỗ gần 5.600 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm gần 4.000 tỷ

CTCP Phát triển Bất động sản Nhật Quang vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022, theo đó doanh nghiệp ghi nhận lỗ tới 5.573 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ 267 tỷ đồng.

Khoản lỗ nghìn tỷ khiến vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này âm 3.959 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vốn chủ sở hữu là 1.615 tỷ đồng.

Trước khi báo lỗ nghìn tỷ, vào đầu tháng 2 vừa qua, CTCP Phát triển Bất động sản Nhật Quang công bố bất thường về việc chậm thanh toán lãi gốc của lô trái phiếu NQRB2124001. Theo đó, lô trái phiếu nêu trên có giá trị 2.150 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 11%/năm. Theo kế hoạch, lô trái phiếu này sẽ thanh toán vào ngày 22/1/2024. Như vậy, tính đến nay doanh nghiệp đã chậm thanh toán trái phiếu hơn 1 tháng với lý do chưa thu xếp đủ nguồn.



Lô trái phiếu NQRB2124001 của Bất động sản Nhật Quang có tài sản bảo đảm là các tài sản phát sinh từ các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận nhận chuyển nhượng một phần tài sản thuộc dự án The Spirit of Saigon, do Công ty TNHH Saigon Glory làm chủ đầu tư; các tài sản liên quan đến một phần của dự án The Spirit of Saigon.

Spirit of Saigon là dự án khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao, nằm tại vị trí đắc địa thuộc trung tâm TP HCM, ngay khu tứ giác Bến Thành với 4 mặt tiền là Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette và đối diện chợ Bến Thành. Để triển khai dự án này, năm 2020, Công ty TNHH Saigon Glory đã phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 - 5 năm để huy động vốn.

Do khó khăn về dòng tiền, Saigon Glory đã nhiều lần chậm thanh toán lãi, gốc trái phiếu. Đến đầu tháng 2/2024, công ty đã đạt được thỏa thuận gia hạn 10 lô trái phiếu trên thêm từ 1-2 năm.

Quay trở lại với CTCP Phát triển Bất động sản Nhật Quang, doanh nghiệp được thành lập ngày 27/10/2014, có địa chỉ trụ sở chính tại Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP HCM. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Bất động sản Nhật Quang có vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng, với cổ đông sáng lập bao gồm CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng và bất động sản Sài Gòn Star (49%), Nguyễn Thị Minh Hải (25,5%) và Đỗ Phương Nam (25,5%). Đến nay, Bất động sản Nhật Quang cũng tăng vốn điều lệ lên 1.950 tỷ đồng.