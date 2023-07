Doanh nghiệp bất động sản trở lại đường đua với kế hoạch mới, thị trường bất động sản phía Nam sôi động cuối năm nay?

Loạt doanh nghiệp địa ốc như Nam Long, Hưng Thịnh, Phát Đạt, Vạn Phúc, Vingroup, Phú Đông, Novaland, Phú Long, PiGoup, Bcons, Cát Tường, Charm Group, Thang Long Real Group… đang trở lại đường đua, lấy mốc từ thời điểm cuối quý 2/2023 đến cuối năm nay làm “điểm rơi” bung dự án. Trong đó, ngoài các dự án cũ chào bán giai đoạn tiếp, thị trường ghi nhận một số dự án “mới tinh” bước vào cuộc đua mới.

Mới đây, chia sẻ về kế hoạch kinh doanh, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc Kinh doanh Phú Đông Group cho hay, vào khoảng quý 4/2023, doanh nghiệp sẽ bung dự án mới là Phú Đông SkyOne tại Bình Dương. Tầm tháng 9/2023, dự án sẽ triển khai thi công. Đây là một dự án căn hộ vừa túi tiền có giá dao động từ 1,2-1,5 tỉ đồng/căn. Theo bà Thảo, từ nay đến cuối năm cũng là “điểm rơi” mà doanh nghiệp chọn do có các tín hiệu về hạ lãi suất, người dân đáo hạn tiết kiệm, những người trẻ kết hôn có nhu cầu về nhà ở…

Tập đoàn Charm Group cũng vừa kick- off phân khu The Elite thuộc Charm Resort Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu), sau khoảng thời gian dừng lại do thị trường trầm lắng. Đây là dự án quy mô 47 héc-ta, bao gồm 972 căn hộ du lịch, 24 căn biệt thự nghỉ dưỡng và 17 căn shophouse.

Nam Long hiện đang bung thị trường các dòng sản phẩm nhà liền thổ ven sông là compound Park Village và The Aqua thuộc khu đô thị Waterpoint (Bến Lức, Long An). Doanh nghiệp này ra chính sách thanh toán 30% chia thành 5 đợt đến khi nhận nhà, ngân hàng hỗ trợ cho vay 65% giá trị sản phẩm. Sau khi nhận nhà, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất vay 6% trong 12 tháng, khách hàng sẽ trả phần lãi suất chênh lệch.

Vingroup mới đây đã khởi động lại khu căn hộ Glory Heights thuộc Vinhomes Grand Park với 4 chính sách bán hàng. Cùng khu đô thị này, Masterise Homes cũng đang bung dự án Masteries Centre Point với chính sách thanh toán 35% nhận nhà trong 3 năm đầu, qua năm thứ 4 mới đóng tiếp 5% mỗi tháng.



Các dự án ra hàng nhận được sự quan tâm khá tích cực từ thị trường. Đây được xem là tiền đề để kì vọng sức cầu bất động sản trở lại từ cuối năm nay trở đi.

Tập đoàn Hưng Thịnh vừa ra mắt phân khu mới là Marina District tại MerryLand Quy Nhơn. Đồng thời bung dự án Avata Thủ Đức với chính sách thanh toán 0,2-2,5% mỗi tháng (tuỳ loại chính sách áp dụng). Ngoài ra, theo đơn vị này, kế hoạch từ nay đến cuối năm của doanh nghiệp là làm việc với các đối tác để phát triển nhà ở xã hội.

Thang Long Real Group cũng đang bung giai đoạn 2 dự án Fiato City (nằm trong khu đô thị Thang Long Home – Hiệp Phước, tại TT Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai) và nhận được sự quan tâm đáng kể của khách hàng.

Tập đoàn Vạn Phúc cho biết, từ quý 3/2023 doanh nghiệp sẽ chào thị trường dòng sản phẩm căn hộ thuộc dự án Vạn Phúc City (Tp.Thủ Đức, Tp.HCM). Dù không tiết lộ về giá bán, nhưng theo tính toán, dòng căn hộ này sẽ có giá từ 100 triệu đồng/m2 trở lên.

The Maris của chủ đầu tư Trùng Dương mới đây cũng kick off phân khu cao tầng Alaric Tower. Trước đó, DIC ra mắt dự án Vũng Tàu Centre Point gây chú ý sau khoảng thời gian thị trường trầm lắng.

Một chủ đầu tư khác là Tập đoàn Bcons cũng mới ra quân cho dự án Bcons Polaris.

Phát Đạt mới đây cho biết hoàn tất pháp lý dự án Astral City, rộng đường cho những kế hoạch mới từ nay đến cuối năm. Theo đơn vị này, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Astral City sẽ được cấp giấy phép mở bán căn hộ hình thành trong tương lai.

Sau khoảng thời gian im ắng, gần đây, Tập đoàn Novaland cũng khởi động lại The Grand Manhattan, Novaworld Hồ Tràm và Aqua City với kế hoạch bán hàng trong quý 3/2023. Tuy nhiên, sự quan tâm của người mua với các sản phẩm của Tập đoàn này còn khá dè chừng.

Ngoài ra, những rổ hàng tồn như WestGate (An Gia), MT Eastmark City (Điền Phúc Thành),… cũng rục rịch trở lại thị trường từ đầu quý 3/2023.

Sức cầu thị trường đã quay trở lại từ quý 2/2023.

Đáng chú ý, cùng với động thái bung hàng, các dự án nêu trên cũng bước vào cuộc đua chính sách bán hàng và nhận được sự quan tâm khả quan từ thị trường. Ở thời điểm này, hầu hết các chủ đầu tư đưa ra nhiều phương án linh hoạt để khách hàng lựa chọn nhằm tối ưu dòng tiền. Chính sách giãn thanh toán và hỗ trợ lãi suất cố định đã phần nào tạo ảnh hưởng nhất định đến sức mua, kéo niềm tin của người mua với thị trường bất động sản.

Nếu như thời điểm quý 1/2023 đến tháng 4 và 5/2023, các chủ đầu tư chỉ “manh nha” dự án ở trạng thái nghe ngóng thì hiện tại động thái bung hàng đã rõ nét nhằm đón “sóng” tín hiệu tích cực từ nay cuối năm.

Hiện lãi suất vay mua nhà ở các ngân hàng đã quay về quanh ngưỡng 10-14%/năm, đây là mức lãi suất được đánh giá hợp lý và có thể sẽ còn giảm vào cuối năm nay.

Một số người trong ngành nhận định, đây là thời điểm chuyển tiếp khá thú vị của thị trường bất động sản. Những diễn biến hiện tại có những nét tương đồng với giai đoạn 2013-2014. Theo đó, chu kì tăng trưởng thị trường có thể sẽ lặp lại sau 10 năm. Những động thái của các doanh nghiệp địa ốc phần nào cho thấy tín hiệu trở lại của thị trường bất động sản vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Theo một Giám đốc kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản, vấn đề lãi suất, tín dụng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của người mua nhà. Vì thế, hiện nhiều chủ đầu tư đang chọn yếu tố này làm “điểm rơi” bán hàng. Có chủ đầu tư không chỉ hỗ trợ lãi suất cố định đến giai đoạn bàn giao nhà (nhận nhà) mà còn hỗ trợ sau bàn giao. Đây là chính sách rất hiếm xuất hiện trên thị trường trước đến nay.

“Hiện có nhiều người mua nhà vẫn giữ tâm lý lo biến động về lãi suất sau khi chủ đầu tư hết ưu đãi. Vì thế chủ đầu tư bán hàng trong bối cảnh này phải giải quyết được câu chuyện về lãi suất, kéo dài thời gian thanh toán cho khách hàng bằng chính sách. Lúc này là bán hàng bằng chính sách và uy tín của chủ đầu tư”, vị này chia sẻ.