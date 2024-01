CTCP Sonadezi Long Thành (mã SZL) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với doanh thu thuần đạt 126 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp tăng gấp rưỡi so với quý 4/2022, lên mức 41 tỷ đồng, biên lãi cải thiện lên mức 40%. Sau khi trừ chi phí, Sonadezi Long Thành lãi sau thuế 34 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế cả năm 2023, Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu thuần đạt 441 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 104 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 4% so với năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã thực hiện 97% kế hoạch doanh thu (455,3 tỷ đồng) và vượt 15% mục tiêu lợi nhuận (90,3 tỷ đồng) cả năm đề ra.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của SZL đạt 1.916 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất là bất động sản đầu tư với giá trị gần 502 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp có 174 tỷ đồng tiền và tương đương tiền; hàng tồn kho đạt 116 tỷ, tăng 49% so với đầu năm.

Phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của SZL đạt 1.295 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, trong đó nợ vay ngắn hạn và dài hạn lần lượt là 79 tỷ và 176 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 621 tỷ, tăng 5% so với đầu năm.

Trên thị trường, cổ phiếu SZL hiện đang dừng ở mức 38.000 đồng/cp, tăng khoảng 30% so với thời điểm đầu năm 2023. Vốn hoá thị trường tương ứng gàn 1.100 tỷ đồng.