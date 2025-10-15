Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam

15-10-2025 - 17:12 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo EuroCham, chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý III cao nhất 3 năm, ghi nhận sự lạc quan của doanh nghiệp châu Âu ở Việt Nam.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam EuroCham đã công bố chỉ số đã tăng lên 66,5 điểm, vượt mức ghi nhận trước giai đoạn áp thuế đối ứng từ Mỹ và đạt đỉnh cao nhất trong 3 năm qua - minh chứng cho sự kiên cường và khả năng thích ứng của doanh nghiệp châu Âu giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Theo báo cáo, 31% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ chịu tác động tiêu cực từ các biện pháp thuế quan mới của Mỹ, tăng gần gấp đôi so với quý II.

Tuy vậy, tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận tác động tích cực ròng cũng tăng lên 9%, phản ánh sự thích ứng linh hoạt và khả năng tận dụng cơ hội từ quá trình tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam- Ảnh 1.

EuroCham lạc quan về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam.

Đáng chú ý, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Việt Nam rất thấp, chỉ 3% doanh nghiệp đang cân nhắc rời đi, trong khi 3% khác có kế hoạch mở rộng đầu tư. Phần lớn doanh nghiệp cho biết không thay đổi chiến lược vận hành, dù các quy định về "hàng trung chuyển" và đàm phán thương mại với Mỹ vẫn đang tiếp diễn.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ trong tâm lý doanh nghiệp EuroCham khi 80% người tham gia khảo sát bày tỏ lạc quan về triển vọng trong 5 năm tới và 76% cho biết họ sẽ giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư. Điều đó cho thấy sức hút của Việt Nam vẫn giữ vững bất chấp các yếu tố ngoại cảnh.

Đặc biệt, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "cận biên" lên nhóm "mới nổi thứ cấp" càng củng cố kết quả BCI kỳ này, thể hiện niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư quốc tế và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert ghi nhận, giữ được niềm tin ổn định trong một thế giới đầy bất định là điều đáng chú ý; đặc biệt, khi những căng thẳng địa chính trị, chuyển đổi công nghệ và thách thức khí hậu đang tái định hình chiến lược thương mại và đầu tư trên toàn cầu.

Báo cáo BCI quý III không chỉ phản ánh bức tranh kinh tế vĩ mô mà còn ghi nhận những chuyển dịch mang tính cấu trúc đang âm thầm định hình lại môi trường kinh doanh tại Việt Nam: từ cải cách chính sách thị thực và giấy phép lao động, luồng đầu tư xanh, cho đến nỗ lực số hóa các thủ tục hành chính.

Tất cả những chuyển động này đang phác họa rõ nét cách nhìn của các nhà đầu tư châu Âu về tương lai Việt Nam: một nền kinh tế đầy tiềm năng, song vẫn cần tiếp tục tháo gỡ những nút thắt thể chế để duy trì đà tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Theo Ngọc Vy

VTC News

