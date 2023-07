Doanh nghiệp chuyên chở khách ra đảo báo lãi tăng trưởng gần gấp đôi sau nửa năm, cổ phiếu bất ngờ giảm kịch sàn

Mới đây, CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (mã: SKG) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng.

Trong đó, doanh thu thuần đạt gần 131 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, giá vốn hàng bán lại tiết giảm tới 9% giúp lợi nhuận gộp tăng trưởng 30%, ghi nhận hơn 53 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng được cải thiện từ 32% lên 40,5% trong quý 2/2023.

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt gần 42 tỷ đồng, và lãi sau thuế đạt hơn 35 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 50% và 35% so với cùng kỳ năm trước.

SKG cho biết, trong quý 2, Superdong đã tăng thêm chuyến, cụ thể số chuyến đã tăng 12% so với cùng kỳ giúp lợi nhuận sau thuế tăng trưởng. Ngoài ra, chi phí giá vốn giảm 9% nhờ chi phí giá dầu DO giảm 28% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm , Superdong – Kiên Giang ghi nhận gần 249 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 68 tỷ đồng, tăng trưởng tới 91% so với nửa đầu 2022.

Được biết, Superdong Kiên Giang sở hữu đội tàu gồm 16 tàu cao tốc và 22 phà, phục vụ cho hành khách đi tới các đảo Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý.

Bước sang năm 2023, SKG đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 478 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt trên 72 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 17% và 67% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, sau 2 quý đầu kinh doanh, SKG đã hoàn thành được 52% kế hoạch về doanh thu và chuẩn bị cán đích kế hoạch lợi nhuận với tỷ lệ hoàn thành 96%.

Trên sàn chứng khoán , ngay sau khi kết quả kinh doanh quý 1 được công bố, cổ phiếu SKG đã có phản ứng không mấy tích cực. Kết phiên 20/7, SKG bất ngờ giảm kịch sàn “trắng bên mua” về mức giá 20.100 đồng/cp sau chuỗi ngày tăng điểm khả quan trước đó. Song, cổ phiếu SKG vẫn ghi nhận mức tăng hơn 30% sau hơn 3 tháng; vốn hóa thị trường đạt gần 1.300 tỷ đồng.