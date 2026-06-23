Doanh nghiệp có được ủy quyền thực hiện thủ tục thuế?

Trong quá trình làm việc tại cơ quan thuế, ông được hướng dẫn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải trực tiếp đến làm việc, người được ủy quyền không được ký các biên bản hành chính liên quan.

Theo ông Thắng, doanh nghiệp đã lập văn bản ủy quyền hợp pháp cho ông với nội dung được thay mặt công ty thực hiện thủ tục giải thể; ký các biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản vi phạm pháp luật về thuế do cơ quan thuế lập; cung cấp hồ sơ liên quan; thực hiện nộp thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp theo quy định.

Ông Thắng cho rằng nội dung và hình thức ủy quyền được thực hiện đúng quy định của Bộ luật Dân sự; các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. Đồng thời, Điều 565 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc theo phạm vi được ủy quyền.

Ông Thắng hỏi, việc cơ quan thuế không chấp nhận người được ủy quyền thay mặt doanh nghiệp làm việc và ký các biên bản liên quan trong quá trình giải thể doanh nghiệp là đúng hay không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 138 Bộ Luật Dân sự năm 2015: "Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự".

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

"Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật".

Căn cứ khoản 9 Điều 17 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định trách nhiệm của người nộp thuế:

"Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định".

Theo các căn cứ nêu trên, công ty là một pháp nhân hoạt động độc lập theo quy định của pháp luật. Do có tư cách pháp nhân nên công ty hoàn toàn có quyền lập văn bản ủy quyền để giao quyền cho cá nhân khác thay mặt công ty thực hiện các thủ tục và nộp hồ sơ giải thể của công ty tại cơ quan thuế theo đúng quy định pháp luật.

Thuế cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến ông được biết và đề nghị ông căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định của pháp luật để thực hiện theo đúng quy định hoặc liên hệ trực tiếp cán bộ quản lý thuế của doanh nghiệp để được hướng dẫn chi tiết.