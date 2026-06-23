Toàn cảnh sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ từ trên cao: Hàng nghìn kỹ sư, công nhân thi công xuyên ngày đêm, diện mạo siêu công trình dần thành hình

Những ngày giữa tháng 6, dưới cái nắng oi ả đặc trưng của miền Bắc, khi nền nhiệt ngoài trời có thời điểm lên tới hơn 40 độ C, đại công trường khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội vẫn rộn ràng tiếng máy móc và nhịp độ thi công khẩn trương.





Tâm điểm của dự án là sân vận động Hùng Vương (tên cũ Trống Đồng) - công trình được kỳ vọng trở thành một trong những sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Dự án nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa, với tổng diện tích khoảng 73,3 ha, được thiết kế sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn quốc tế.

Toàn cảnh công trường xây dựng sân vận động Hùng Vương có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, đang được xây dựng trên diện tích có quy mô 73,3ha.

Máy móc hoạt động liên tục tại khu vực thi công kết cấu chính của công trình.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đang dần hình thành với tâm điểm là SVĐ Hùng Vương (tên cũ là Trống Đồng), công trình có quy mô lớn nhất thế giới về sức chứa và mái che đóng mở tự động sau khi hoàn thành

Đây không chỉ là công trình thể thao đơn thuần mà còn được định hướng trở thành tổ hợp phục vụ các sự kiện văn hóa, giải trí tầm cỡ quốc tế trong tương lai. Có mặt tại công trường ngày 19/6, dễ dàng cảm nhận không khí thi công khẩn trương.

Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc hoạt động liên tục theo nhiều mũi thi công. Dưới nền đất rộng lớn đang dần thành hình, hệ thống móng, cọc bê tông và các khối khán đài đã bắt đầu lộ rõ dáng vóc của một công trình quy mô lớn.

Nhìn từ trên cao, bốn khối khán đài A, B, C, D đã dần hình thành rõ nét.

Các hạng mục móng và cọc bê tông đang được hoàn thiện theo từng mũi thi công.

Nhìn từ trên cao, bốn khối khán đài A, B, C, D đã dần hiện rõ hình dáng, tạo nên bố cục tổng thể của sân vận động trong tương lai. Trên các tầng kết cấu, từng tốp công nhân vẫn miệt mài lắp dựng cốt thép, cốp pha và thi công bê tông cốt thép, bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài.

Theo Ban Quản lý dự án, sau khoảng 5 tháng triển khai, toàn bộ mặt bằng sân vận động và các hạng mục phụ trợ đã được san lấp hoàn tất. Hệ thống đường nội khu, giao thông kết nối đạt hơn 80% khối lượng. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung cao độ cho hạng mục kết cấu chính của khán đài, đồng thời lắp đặt các cấu kiện thép phục vụ hệ mái che hiện đại, có khả năng đóng mở tự động theo thiết kế.

Không khí thi công khẩn trương tại khu vực xây dựng hệ thống mái che sân vận động.

Hệ thống đường nội khu và hạ tầng kết nối đạt hơn 80% khối lượng thi công.

Đại dự án thể thao quốc tế đang từng bước thành hình rõ nét tại khu vực phía Nam Thủ đô, với tiến độ thi công được triển khai khẩn trương và đồng bộ.

Giữa nền nhiệt cao, hơi nóng hắt lên từ mặt bê tông, những chiếc áo bảo hộ đẫm mồ hôi vẫn lặng lẽ di chuyển theo từng mũi thi công. Không khí làm việc khẩn trương nhưng được duy trì nhịp độ ổn định nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án - một công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng thể thao mới của Thủ đô trong tương lai.

Được khởi công ngày 19/12/2025, sân vận động Hùng Vương lấy cảm hứng thiết kế từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc. Công trình được định hướng trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam với mô hình sân vận động thông minh, tích hợp các công nghệ hiện đại về quản lý, an ninh và tiết kiệm năng lượng.

Song song với đó, tại đây cũng đang xây dựng tuyến đường rộng 120m, kết nối Quốc lộ 21B với SVĐ Hùng Vương. Hiện con đường này đang được triển khai thần tốc, nhiều hạng mục như trồng cây, thảm nhựa đã hoàn thành.

Sắp tới, cạnh khu vực SVĐ Hùng Vương sẽ được xây dựng khách sạn 30 tầng nổi, 1 tầng hầm; bệnh viện quy mô lớn, trong đó có chuyên khoa thể thao; cụm sân tennis, pickleball…

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào giữa năm 2027. Song song với sân vận động, tuyến đường rộng 120 m kết nối Quốc lộ 21B đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong tương lai, khu vực này sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ với khách sạn 30 tầng, bệnh viện chuyên khoa thể thao cùng nhiều công trình dịch vụ, giải trí khác.

Là hạng mục trọng điểm của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có quy mô hơn 9.000 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến trên 925.000 tỷ đồng, Sân vận động Hùng Vương được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô và nâng tầm vị thế thể thao Việt Nam trên bản đồ quốc tế.



