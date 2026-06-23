Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, BIDV, MB thực hiện trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên sau

Trong ngày 16/6, Thuế TP. Đồng Nai đã đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.



Danh sách cụ thể được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế TP. Đồng Nai như sau:

Tên người nộp thuế Địa chỉ Mã số thuế Trích tiền từ tài khoản được mở tại Số tiền bị cưỡng chế Hiệu lực thi hành QĐ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngô Gia Group Tổ 8, ấp 5, phường Tân Triều, TP. Đồng Nai 3603883329 Ngân hàng TMCP Quân đội 3.471.759 đồng Từ ngày 16/06/2026 đến ngày 15/07/2026 CTCP Đầu tư Thịnh Vượng Đồng Nai Lầu 1, số 119C, Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai 3603542008 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 10.821.300 đồng Từ ngày 29/05/2026 đến ngày 29/06/2026 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cường Thịnh C.o.n.a.c Số 305, Tổ 4, ấp 5, xã Phước Thái, TP. Đồng Nai 3602442917 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 3.540.250 đồng Từ ngày 26/5/2026 đến ngày 24/06/2026 Công ty TNHH Đông Hạ Tổ 14, khu Phước Hải, phường Long Thành, TP. Đồng Nai 3602391204 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 96.279.847 đồng Từ ngày 16/06/2026 đến ngày 15/07/2026 Công ty TNHH Gu Bang 43/2C, tổ 8D, khu phố 3, phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai 3603215096 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Biên Hoà 152.121.333 đồng Từ ngày 16/06/2026 đến ngày 15/07/2026

Quyết định chỉ rõ, những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Với lý do trên, Thuế TP. Đồng Nai yêu cầu các ngân hàng trích tiền từ tài khoản để nộp vào tài khoản số 71111054274 mở tại kho bạc - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVII.

Trường hợp số tiền trên tài khoản nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.