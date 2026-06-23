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Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, BIDV, MB thực hiện trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Trong ngày 16/6, Thuế TP. Đồng Nai đã đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Danh sách cụ thể được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế TP. Đồng Nai như sau:

Tên người nộp thuếĐịa chỉMã số thuếTrích tiền từ tài khoản được mở tạiSố tiền bị cưỡng chếHiệu lực thi hành QĐ
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngô Gia GroupTổ 8, ấp 5, phường Tân Triều, TP. Đồng Nai3603883329Ngân hàng TMCP Quân đội3.471.759 đồngTừ ngày 16/06/2026 đến ngày 15/07/2026
CTCP Đầu tư Thịnh Vượng Đồng NaiLầu 1, số 119C, Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai3603542008Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai10.821.300 đồngTừ ngày 29/05/2026 đến ngày 29/06/2026
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cường Thịnh C.o.n.a.cSố 305, Tổ 4, ấp 5, xã Phước Thái, TP. Đồng Nai3602442917Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai3.540.250 đồngTừ ngày 26/5/2026 đến ngày 24/06/2026
Công ty TNHH Đông HạTổ 14, khu Phước Hải, phường Long Thành, TP. Đồng Nai3602391204Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam96.279.847 đồngTừ ngày 16/06/2026 đến ngày 15/07/2026
Công ty TNHH Gu Bang43/2C, tổ 8D, khu phố 3, phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai3603215096Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Biên Hoà152.121.333 đồngTừ ngày 16/06/2026 đến ngày 15/07/2026

Quyết định chỉ rõ, những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Với lý do trên, Thuế TP. Đồng Nai yêu cầu các ngân hàng trích tiền từ tài khoản để nộp vào tài khoản số 71111054274 mở tại kho bạc - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVII.

Trường hợp số tiền trên tài khoản nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Hà Giang

An ninh tiền tệ

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