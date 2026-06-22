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Lộ diện địa phương đầu tiên cán mốc 8 tỷ USD thu hút FDI trong nửa đầu năm 2026: Cao nhất lịch sử thu hút đầu tư của tỉnh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đối với tỉnh, đây là mức thu hút vốn FDI cao nhất từ trước đến nay, từ đó, giúp địa phương giữ vững giúp Thái Nguyên tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 19/6, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chính thức cán mốc 8 tỷ USD. Đây là mức thu hút vốn FDI cao nhất từ trước đến nay, giúp Thái Nguyên tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Không chỉ là con số kỷ lục về quy mô vốn đầu tư, cột mốc 8 tỷ USD còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Những năm gần đây, Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Đồng thời, tỉnh cũng tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng các khu công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ. Nhiều tuyến giao thông liên kết vùng kết nối với Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc cùng hệ thống cảng biển, sân bay được đầu tư, mở rộng đã tạo lợi thế cạnh tranh quan trọng, góp phần thu hút các dòng vốn đầu tư quy mô lớn vào địa phương.

Đáng chú ý, dòng vốn FDI vào Thái Nguyên hiện không chỉ tăng về số lượng mà còn chuyển dịch theo hướng chất lượng cao. Các dự án tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, sản xuất linh kiện, bảng mạch và công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng lớn. Đây là những ngành có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài giữa các địa phương ngày càng gay gắt, việc Thái Nguyên liên tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của tỉnh trong chiến lược dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

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Hoàng Nguyễn

An Ninh Tiền Tệ

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