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Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp của 34 tỉnh, thành

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7-2026 sẽ được chi trả từ đầu tháng, thông qua tài khoản cá nhân hoặc nhận trực tiếp tại các điểm chi trả.

Theo BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7-2026 sẽ được thực hiện theo lịch thống nhất nhằm bảo đảm quyền lợi cho người hưởng.

Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp của 34 tỉnh, thành - Ảnh 1.

Cụ thể, BHXH khu vực tại 21 tỉnh, thành phố sẽ thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc đầu tiên của tháng, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Trong khi đó, BHXH khu vực tại 13 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp sẽ chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng.

Đơn cử, tại Hà Nội, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dự kiến từ ngày 1-7; tại TPHCM, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dự kiến từ 2-7.

Các tỉnh thành khác cũng tương tự, người dân sẽ nhận chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo lịch chi trả trên.

Với hình thức nhận tiền mặt tại các điểm chi trả cố định, việc chi trả được thực hiện từ ngày 2 đến 10-7, tối thiểu 6 giờ mỗi ngày. Các điểm chi trả chỉ kết thúc sớm khi đã hoàn tất việc chi trả cho toàn bộ người hưởng theo danh sách.

Từ ngày 11 đến hết ngày 25-7, lương hưu và trợ cấp BHXH tiếp tục được chi trả tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả.

BHXH Việt Nam lưu ý, nếu ngày chi trả trùng vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc dịp lễ, Tết thì sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp của 34 tỉnh, thành - Ảnh 3.

Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp của 34 tỉnh, thành - Ảnh 4.

Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp của 34 tỉnh, thành - Ảnh 5.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7 trên cả nước. Ảnh: BHXH Việt Nam

Đáng chú ý, trong kỳ chi trả tháng 7-2026, khoảng 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trên cả nước sẽ được nhận mức tăng 8% theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo BHXH Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu hằng tháng. Trong đó, hơn 11.500 người hưởng từ 20 triệu đồng/tháng trở lên; gần 418.500 người hưởng từ 10 đến dưới 20 triệu đồng; hơn 1 triệu người hưởng từ 6 đến dưới 10 triệu đồng và khoảng 1,35 triệu người hưởng từ 3 đến dưới 6 triệu đồng mỗi tháng.

Theo D.Thu

Người lao động

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