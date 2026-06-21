Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

234 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Danh sách vi phạm được cơ quan Công an ghi nhận từ ngày 1/6 đến ngày 15/6.

Ngày 20/6, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang đã đăng tải danh sách các phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống Camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Danh sách bao gồm 234 trường hợp được ghi nhận từ ngày 1/6 đến ngày 15/6, với hai lỗi vi phạm phổ biến nhất là điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

234 trường hợp vi phạm cụ thể như sau:

234 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.
234 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.
234 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.
234 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.
234 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.
234 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.
234 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.
234 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.
234 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang

Vi phạm lỗi vượt đèn đỏ và điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt là 20 triệu đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. 

Ngoài ra, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người điều khiển xe mô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu điều khiển xe máy vượt quá 10km/h đến 20km/h sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong trường hợp tài xế chạy quá tốc độ trên 20km/h, mức xử phạt sẽ từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin cực vui: Một địa phương quyết định hỗ trợ thu nhập 2 triệu đồng/tháng cho những đối tượng sau, sẽ tăng lên 2,8 triệu từ năm 2027

Tin cực vui: Một địa phương quyết định hỗ trợ thu nhập 2 triệu đồng/tháng cho những đối tượng sau, sẽ tăng lên 2,8 triệu từ năm 2027 Nổi bật

Ngày mai, hơn 8 triệu người dân Hà Nội sẽ chứng kiến một cột mốc quan trọng lần đầu tiên xảy ra

Ngày mai, hơn 8 triệu người dân Hà Nội sẽ chứng kiến một cột mốc quan trọng lần đầu tiên xảy ra Nổi bật

Căn cứ xác định hạn mức, thời gian đặt hàng dịch vụ công

Căn cứ xác định hạn mức, thời gian đặt hàng dịch vụ công

17:31 , 21/06/2026
Đẩy mạnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp, DNNN; xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương...

Đẩy mạnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp, DNNN; xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương...

16:31 , 21/06/2026
Thông tin mới về tuyến cao tốc hơn 43.700 tỷ đồng, rút ngắn thời gian di chuyển Quy Nhơn - Pleiku còn 1,5 giờ

Thông tin mới về tuyến cao tốc hơn 43.700 tỷ đồng, rút ngắn thời gian di chuyển Quy Nhơn - Pleiku còn 1,5 giờ

16:06 , 21/06/2026
Công an phát thông báo mới liên quan đến mức phạt vi phạm giao thông lên tới 100 triệu đồng

Công an phát thông báo mới liên quan đến mức phạt vi phạm giao thông lên tới 100 triệu đồng

16:05 , 21/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên