Công an phát thông báo mới liên quan đến mức phạt vi phạm giao thông lên tới 100 triệu đồng

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Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đua xe trái phép không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật, các hành vi đua xe, tổ chức đua xe, xúi giục, giúp sức hoặc cổ vũ đua xe trái phép đều bị nghiêm cấm.

Khoản 5 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định: đua xe, tổ chức đua xe, xúi giục, giúp sức, cổ vũ đua xe trái phép là những hành vi bị nghiêm cấm.

Theo Điều 35 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP:

Người có hành vi tụ tập để cổ vũ, giúp sức, xúi giục việc điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Đối với hành vi tổ chức đua xe trái phép:

- Cá nhân vi phạm bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

- Tổ chức vi phạm bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi đua xe trái phép còn bị tịch thu phương tiện đối với các trường hợp:

- Đua xe gắn máy, xe đạp máy, xe đạp trái phép trên đường giao thông.

- Đua xe ô tô, mô tô trái phép trên đường giao thông.

Đối với hành vi đua xe ô tô, mô tô trái phép, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng theo quy định.

Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia, cổ vũ, tụ tập hoặc giúp sức cho các hành vi đua xe trái phép; cùng chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và lành mạnh.