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Tin cực vui: Một địa phương quyết định hỗ trợ thu nhập 2 triệu đồng/tháng cho những đối tượng sau, sẽ tăng lên 2,8 triệu từ năm 2027

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hải Phòng đã quy định chi tiết chính sách hỗ trợ một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, điểm d khoản 2 Điều 2 và khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND nêu rõ, chính thức hỗ trợ người 16 tới 22 tuổi 2.000.000 đồng/tháng năm 2026 và 2.800.000 đồng/tháng từ năm 2027 đến năm 2030.

Trong đó, đối tượng áp dụng bao gồm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận từ năm 2025 đến năm 2030 không có thu nhập hằng tháng (tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và các khoản trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước) thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người từ đủ 16 tuổi trở lên đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất được hưởng chính sách hỗ trợ cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

Bên cạnh đó, hỗ trợ thêm hằng tháng cho các đối tượng tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND (ngoài phần kinh phí trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng hằng tháng từ ngân sách nhà nước) để đảm bảo tổng kinh phí hỗ trợ bằng mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030 do Chính phủ quy định, cụ thể như sau:

- Năm 2026 là 2.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị (phường) và 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn (xã và đặc khu).

- Từ năm 2027 đến năm 2030 là 2.800.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị (phường) và 2.200.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn (xã và đặc khu).

Trong thời gian thực hiện chính sách, các đối tượng thuộc khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND được hưởng hỗ trợ thêm hằng tháng mà không còn được hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội từ ngân sách nhà nước thì được hỗ trợ 100% mức thu nhập quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND.

Như vậy, tại thành phố Hải Phòng, chính thức hỗ trợ người 16 tới 22 tuổi 2.000.000 đồng/tháng năm 2026 và 2.800.000 đồng/tháng từ năm 2027 đến năm 2030 (Người từ đủ 16 tuổi trở lên đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất được hưởng chính sách hỗ trợ cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi ở khu vực thành thị (phường) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận từ năm 2025 đến năm 2030 không có thu nhập hằng tháng).

Chỉ còn 10 ngày, hàng chục nghìn người dân sẽ bị tạm dừng hưởng lương hưu nếu chưa cập nhật thông tin này

Giang Anh

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