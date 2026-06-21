Hà Nội định vị thu hút đầu tư trong mô hình tăng trưởng mới

Thu hút đầu tư có chọn lọc

Vào cuối tháng 6 này, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 gắn với công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Điểm nhấn mang tính lịch sử của hội nghị lần này là việc công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn lên tới 100 năm. Hội nghị sẽ là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền Thành phố với cộng đồng nhà đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan ngoại giao.

Hà Nội ưu tiên 17 lĩnh vực thu hút đầu tư chiến lược để kích hoạt tăng trưởng mới. Ảnh minh hoạ: Phối cảnh Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng

Tại hội nghị, dự kiến nhiều quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ được trao trực tiếp. Các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Hà Nội và các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp lớn cũng sẽ được ký kết, khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào hệ thống thể chế mới.

Nhận định về sự kiện trên, GS.TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đánh giá, mở rộng xúc tiến và thu hút vốn đầu tư tư nhân là giải pháp chiến lược tất yếu khi ngân sách nhà nước eo hẹp. Nguồn lực công đóng vai trò làm "vốn mồi" để chia sẻ rủi ro, từ đó dẫn dắt và khơi thông nguồn vốn khổng lồ từ các doanh nghiệp trong nước và FDI.

Trên thực tế, để đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Hà Nội xác định tổng vốn đầu tư xã hội cần huy động 730 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn này được huy động từ nhiều phía bao gồm ngân sách nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vốn đầu tư tư nhân, nhằm mục tiêu đưa Hà Nội trở thành đô thị thông minh, xanh và hiện đại.

Còn theo dự kiến, giai đoạn 2026-2030 trong tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội mà thủ đô cần cho giai đoạn 2026-2030 là khoảng 3,4 triệu tỷ. Trong đó, khoảng 2,6 triệu tỷ sẽ cần được huy động từ khu vực tư nhân. Vốn đầu tư phát triển từ nguồn NSNN dự kiến sẽ chỉ là 715 nghìn tỷ.

Ngày 15-6-2026, Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định về thu hút nhà đầu tư chiến lược trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, Hà Nội ưu tiên thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách vào 17 lĩnh vực trọng điểm cần quy mô vốn đầu tư rất lớn: Đường sắt đô thị, công nghệ cao, đô thị (các dự án nhà ở xã hội cho thuê, khu đô thị sinh thái thông minh, phát triển không gian đô thị phía Bắc sông Hồng), kinh tế xanh và mội trường (dự án xử lý nước thải, năng lượng tái tạo…) .

Các chuyên gia đánh giá, Hà Nội đang chuyển dịch mạnh mẽ chiến lược thu hút đầu tư. Thay vì trải thảm đỏ cho mọi dự án, Thủ đô ưu tiên nguồn vốn vào công nghệ lõi, hạ tầng quy mô lớn, phát triển đô thị xanh và kịch tế dịch vụ nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững cho giai đoạn mới.

Chiến lược thu hút đầu tư của Hà Nội có sự thay đổi căn bản. Thành phố quán triệt tinh thần thu hút đầu tư có chọn lọc, bám sát Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các dự án được ưu tiên phải đảm bảo các tiêu chí: công nghệ cao, bảo vệ môi trường, đóng góp cho an ninh quốc phòng và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Đột phá trong xúc tiến đầu tư

Để tương xứng với những yêu cầu khắt khe, Hà Nội cũng đưa ra những gói ưu đãi hấp dẫn chưa từng có. Nhà đầu tư chiến lược sẽ được hưởng chính sách miễn hoặc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tùy theo lĩnh vực ưu tiên cụ thể theo quy định của Luật Thủ đô 2026. Đặc biệt, Hà Nội cho phép nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi cao nhất nếu dự án đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện hưởng ưu đãi khác nhau.

Chính quyền thành phố Hà Nội và cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội đang chung tay kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hiệu quả… Ảnh minh hoạ: PV

Ngoài ra, Hà Nội còn hỗ trợ khu vực tư nhân vào 5 ngành trọng điểm (công nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo đột phá phát triển Thủ đô. Các dự án đầu tư trong những lĩnh vực này khi đáp ứng các tiêu chí cụ thể (tiến độ, chuyển giao công nghệ, cam kết đóng góp xã hội) sẽ được hưởng cơ chế ưu đãi cao nhất về thuế, tiền thuê đất và thủ tục hành chính theo Luật Thủ đô.

Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn đồng hành và thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Thành phố không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Một trong những trụ cột cải cách năm 2026 là đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua cơ chế “Luồng xanh”, “Làn xanh”, phân cấp mạnh mẽ cho các sở, ngành nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp.

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm. Song song với đó, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết như quy hoạch quỹ đất sạch các ngành công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, các khu công nghiệp vệ tinh đã được quy hoạch.

Hà Nội triển khai phần mềm số hóa các dự án thu hút đầu tư của thành phố, cho phép nhà đầu tư khảo sát thực địa, cập nhật các thông tin chi tiết, văn bản, tài liệu và các quyết định liên quan về từng dự án, ứng dụng AI để hỗ trợ nhà đầu tư tra cứu thông tin pháp lý, duy trì các kênh đối thoại thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết, công tác xúc tiến đầu tư sẽ được đổi mới tích cực, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số để các chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi, thông tin các dự án kêu gọi đầu tư... được công khai nhanh nhất tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả. Cùng với đó, các quy trình đầu tư cũng được chính quyền các cấp ban hành theo hướng thông thoáng, rút ngắn thủ tục; thiết kế, sơ đồ hóa kèm theo đầu mối hỗ trợ cụ thể để các doanh nghiệp quan tâm dễ dàng tiếp cận. Sở Tài chính cũng cam kết đồng hành tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong cải cách, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đánh giá về những đổi mới trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh của Hà Nội, TS. Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế cho rằng, sự kết hợp các biện pháp trên mang lại các giá trị cốt lõi một lượng vốn mồi nhỏ từ nhà nước (thông qua giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch) có thể thu hút lượng vốn tư nhân gấp nhiều lần, đặc biệt trong phát triển hạ tầng và chuyển đổi xanh.

Theo TS Võ Trí Thành, Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về thu hút nhà đầu tư chiến lược là bước đi cụ thể hóa các cơ chế đặc thù tại Luật Thủ đô năm 2026, nhằm tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với các dòng vốn lớn, tạo cơ sở vững chắc cho việc định hướng và ưu tiên các lĩnh vực mà Thủ đô muốn tập trung thu hút, đảm bảo nguồn lực được sử dụng hiệu quả, đúng trọng tâm. Ông cũng đánh giá cao việc Hà Nội tổ chức Xúc tiến đầu tư năm 2026, minh chứng cho một Hà Nội năng động, sáng tạo, đột phá, từ tư duy “chờ đợi nhà đầu tư” sang chủ động, kiến tạo, hợp tác và săn đón các đối tác chiến lược - các “đại bàng” FDI cũng như các doanh nghiệp tư nhân trong nước lớn. Chuyên gia tin tưởng, với những thay đổi mang tính đột phá, khả năng thu hút vốn đầu tư của Hà Nội trong giai đoạn 2026-2030 là rất thực tế, khả thi.