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Thêm nhà máy điện gió gần 2.500 tỷ ở Cà Mau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu có công suất 50 MW, tổng vốn gần 2.500 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo thêm việc làm, đóng góp ngân sách và trở thành động lực mới cho chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của địa phương.

Ngày 20/6, Dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu chính thức động thổ tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau . Dự án có công suất thiết kế 50 MW, tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

Thêm nhà máy điện gió gần 2.500 tỷ ở Cà Mau- Ảnh 1.

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện sản xuất bình quân trên địa bàn tỉnh đạt mức trên 10,4%.

Khi đi vào vận hành, nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu sẽ cung cấp điện sạch cho lưới điện quốc gia, tạo việc làm ổn định, đóng góp vào ngân sách địa phương và phát triển kinh tế - xã hội cho người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết, sau hợp nhất, tỉnh có ba mặt giáp biển, sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội về kinh tế biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản, logistics, du lịch sinh thái và đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo.

Trong những năm qua, tỉnh Cà Mau luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Thêm nhà máy điện gió gần 2.500 tỷ ở Cà Mau- Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu.

Ông Nguyện giao các sở ngành, địa phương hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong thi công dự án; nhà đầu tư thực hiện dự án đúng quy hoạch, đảm bảo an toàn, kỹ thuật và môi trường sinh thái địa phương.

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Theo Tấn Lộc

Tiền Phong

Từ Khóa:
dự án, Cà Mau

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