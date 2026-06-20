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Tin vui cho người đi du lịch Đà Lạt

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau một thời gian tạm dừng khai thác để phục vụ công tác nâng cấp hạ tầng, sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón du khách trở lại.

Theo thông báo mới nhất từ Vietnam Airlines, hãng hàng không quốc gia sẽ chính thức khôi phục các đường bay thẳng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đến sân bay Liên Khương (Lâm Đồng). Thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 19/8 tới đây, ngay sau khi phương án mở cửa trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chính thức.

Du khách có thể hoàn toàn yên tâm lên kế hoạch khám phá Đà Lạt khi hãng dự kiến khai thác tới sáu chuyến khứ hồi mỗi ngày bằng dòng máy bay Airbus A321 hiện đại. Cụ thể, chặng bay kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng sẽ có tần suất dày đặc nhất với ba chuyến khứ hồi mỗi ngày. Tiếp đó, đường bay từ Thủ đô Hà Nội sẽ được khai thác hai chuyến khứ hồi mỗi ngày và chặng bay từ Đà Nẵng duy trì một chuyến khứ hồi mỗi ngày, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của du khách từ cả ba miền.

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Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên công bố khôi phục các đường bay đến sân bay Liên Khương từ 19/8

Trước đó, vào ngày 15/6 vừa qua, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã chính thức có văn bản gửi đến cả năm hãng hàng không nội địa bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Pacific Airlines.

Văn bản này nhằm mục đích yêu cầu các hãng khẩn trương phối hợp, chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch thương mại và khai thác để mở lại các đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Điều này đồng nghĩa với việc ngay khi sân bay chính thức hoạt động trở lại, du khách sẽ có vô vàn lựa chọn về khung giờ bay, mức giá vé cạnh tranh cũng như dịch vụ từ nhiều hãng hàng không khác nhau, thay vì bị hạn chế như thời gian qua.

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Du khách đến Đà Lạt bằng đường hàng không sẽ thêm tiện lợi sau khi sân bay được tu sửa, nâng cấp

Trong thời gian sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để trùng tu, nhiều du khách đã phải tạm hoãn kế hoạch hoặc chấp nhận bay đến các sân bay lân cận rồi di chuyển đường bộ lên Đà Lạt. Tuy nhiên, sự trở lại của mạng lưới đường bay thẳng cùng sự góp mặt của hàng loạt hãng bay lớn sẽ giải quyết triệt để những bất tiện này.

Đại diện lãnh đạo Vietnam Airlines chia sẻ hãng đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nguồn lực về đội tàu bay, dịch vụ để lập tức phục vụ hành khách. Việc nhanh chóng nối lại mạng bay không chỉ mang đến cho du khách những hành trình an toàn, thoải mái với tiêu chuẩn quốc tế mà còn đảm bảo mạch kết nối giao thương, du lịch thông suốt giữa các địa phương.

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Theo Hữu Thắng

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