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Thái Nguyên sẽ có thêm 8 phường mới

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự kiến, tỉnh Thái Nguyên sẽ thành lập thêm 8 phường mới trên cơ sở diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 8 xã hiện tại. Sau khi thành lập, Thái Nguyên có 92 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường và 69 xã.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh bước sang giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng, quy mô dân số lớn; đồng thời, hình thành cấu trúc phát triển liên kết chặt chẽ hơn giữa vùng đô thị động lực, các hành lang kinh tế, khu vực trung du, miền núi và vùng sinh thái đặc thù.

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện có 8 đơn vị hành chính cấp xã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định của pháp luật hiện hành như: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và quy mô dân số.

Một khu dân cư thuộc xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Theo đề xuất, tỉnh Thái Nguyên sẽ thành lập 8 phường mới, bao gồm: Phường Chợ Đồn; phường Định Hóa; phường Đồng Hỷ; phường Phú Bình; phường Phú Lương; phường Quân Chu; phường Trại Cau và phường Võ Nhai.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho rằng, việc thành lập 8 phường mới không làm thay đổi diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh.

Nếu được thông qua, tổng số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên là 92 đơn vị, gồm 69 xã và 23 phường.

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND tỉnh Thái Nguyên xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ tư, tổ chức cuối tháng 6/2026.

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Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

Từ Khóa:
Thái Nguyên

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