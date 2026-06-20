Rút BHXH một lần tại địa phương khác có cần giấy tạm trú?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh trả lời như sau:

Căn cứ Điều 78 Luật BHXH 2024 , hồ sơ đề nghị hưởng BHXH một lần bao gồm:

- Sổ BHXH;

- Văn bản đề nghị hưởng BHXH một lần của người lao động.

Căn cứ Mục 5 Điều 11 Quyết định số 475/QĐ-BHXH ngày 27/3/2023 của BHXH Việt Nam Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH Việt Nam, theo đó, việc mở rộng phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại Bộ phận Một cửa tại BHXH cấp tỉnh và BHXH cấp huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, khi đủ điều kiện hưởng BHXH một lần, người lao động nộp hồ sơ theo quy định trên cho cơ quan BHXH nơi gần nhất và không cần cung cấp thông tin cư trú.