Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rút BHXH một lần tại địa phương khác có cần giấy tạm trú?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bà Lê Minh Châu ở TP. Hà Nội nhưng muốn rút BHXH một lần tại tỉnh Bắc Ninh. Bà hỏi, bà có cần giấy tạm trú không? Căn cứ vào đâu?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh trả lời như sau:

Căn cứ Điều 78 Luật BHXH 2024 , hồ sơ đề nghị hưởng BHXH một lần bao gồm:

- Sổ BHXH;

- Văn bản đề nghị hưởng BHXH một lần của người lao động.

Căn cứ Mục 5 Điều 11 Quyết định số 475/QĐ-BHXH ngày 27/3/2023 của BHXH Việt Nam Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH Việt Nam, theo đó, việc mở rộng phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại Bộ phận Một cửa tại BHXH cấp tỉnh và BHXH cấp huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, khi đủ điều kiện hưởng BHXH một lần, người lao động nộp hồ sơ theo quy định trên cho cơ quan BHXH nơi gần nhất và không cần cung cấp thông tin cư trú.

Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Vietinbank, VPBank... trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên trong danh sách sau

Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
BHXh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ còn 10 ngày, hàng chục nghìn người dân sẽ bị tạm dừng hưởng lương hưu nếu chưa cập nhật thông tin này

Chỉ còn 10 ngày, hàng chục nghìn người dân sẽ bị tạm dừng hưởng lương hưu nếu chưa cập nhật thông tin này Nổi bật

Những điểm đặc biệt trong chuyến công du của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Nga

Những điểm đặc biệt trong chuyến công du của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Nga Nổi bật

Bắt tay với một DN Nhà nước, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai 2 thứ phủ khắp Hà Nội

Bắt tay với một DN Nhà nước, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai 2 thứ phủ khắp Hà Nội

15:23 , 20/06/2026
Toàn cảnh Quốc lộ 13 sau gần 4 năm mở rộng lên 8 làn xe

Toàn cảnh Quốc lộ 13 sau gần 4 năm mở rộng lên 8 làn xe

14:55 , 20/06/2026
Người dân TPHCM được đi xe buýt miễn phí từ tháng 7: Phương án triển khai ra sao?

Người dân TPHCM được đi xe buýt miễn phí từ tháng 7: Phương án triển khai ra sao?

14:19 , 20/06/2026
Nghị quyết 29: Cú hích giúp thị trường xăng E10 vận hành thông suốt

Nghị quyết 29: Cú hích giúp thị trường xăng E10 vận hành thông suốt

13:30 , 20/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên