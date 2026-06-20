Bắt tay với một DN Nhà nước, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai 2 thứ phủ khắp Hà Nội

Ngày 17/6 vừa qua, CTCP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green (thuộc hệ sinh thái Vingroup) và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn địa bàn Thủ đô. Quy mô dự kiến lên đến 10.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast.

Theo nội dung thỏa thuận, V-Green và EVNHANOI sẽ hợp tác thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống tủ đổi pin trải đều trên phạm vi 126 xã, phường của Hà Nội.

Trong đó, V-Green sẽ khai thác tối đa lợi thế từ 16.000 mặt bằng trạm điện hiện hữu của EVNHANOI để triển khai lắp đặt từ 7.000 - 10.000 tủ đổi pin, từ đó mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng xe điện VinFast. Ngoài ra, hai bên sẽ triển khai thí điểm lắp đặt tủ đổi pin xe điện tại các trạm biến áp, tủ điện, cột điện... phù hợp trên địa bàn TP Hà Nội.

Đại diện V-Green và EVNHANOI tại lễ ký hợp tác. Ảnh: V-Green

Đáng chú ý, về phương án cấp điện và vận hành, EVNHANOI sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm cấp nguồn, ký kết Hợp đồng mua bán điện trực tiếp cho các trạm sạc và tủ đổi pin, cũng như cung cấp các dịch vụ như tư vấn thiết kế, giám sát, thi công lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điện.

Về phía V-Green, doanh nghiệp này sẽ đầu tư hệ thống tủ đổi pin và các hạng mục liên quan, đồng thời đảm bảo tuân thủ khắt khe các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy.

Hai bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác dịch chuyển phụ tải trong những thời gian cao điểm nắng nóng, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng chung của TP Hà Nội.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVNHANOI cho biết, việc hợp tác với V-Green để đưa quỹ mặt bằng 16.000 trạm điện vào khai thác hệ thống tủ đổi pin, trạm sạc cho xe điện thể hiện trách nhiệm xã hội và sự chung tay của EVNHANOI trong việc kiến tạo hạ tầng giao thông xanh.

“Với thế mạnh về chuyên môn kỹ thuật, EVNHANOI cam kết cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn cùng các dịch vụ tư vấn, thi công, bảo trì chất lượng cao cho hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin V-Green trên địa bàn Thủ đô”, Tổng Giám đốc EVNHANOI nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty V-Green khẳng định, thỏa thuận với EVNHANOI là bước tiến tiếp theo trong chiến lược phủ hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green trên toàn quốc.

“Với quy mô lên đến 10.000 tủ đổi pin có thể triển khai ngay tại các trạm điện trên địa bàn Thủ đô, chúng tôi tin tưởng rằng người sử dụng xe điện VinFast sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc tiếp năng lượng, đồng thời sẽ ngày càng có thêm nhiều người dân chuyển sang sử dụng xe điện để góp phần giảm phát thải, làm cho môi trường trong lành hơn”, Phó Tổng Giám đốc Công ty V-Green chia sẻ.

DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay với nhiều “ông lớn” Nhà nước

Theo thỏa thuận trên, người dùng sẽ dễ dàng đổi pin xe máy điện tại Hà Nội. Ảnh: V-Green

Thỏa thuận hợp tác với EVNHANOI không phải là lần đầu V-Green “bắt tay” với doanh nghiệp Nhà nước.

Trước đó, V-Green liên tiếp hợp tác với các đối tác lớn như Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) hay các chuỗi siêu thị điện máy MediaMart, Thế Giới Di Động, FPT Shop… nhằm mở rộng mạng lưới hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc.

Đây là những bước tiến tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của V-Green trong việc phát triển hạ tầng hỗ trợ giao thông xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại 34 tỉnh, thành phố ngay trong quý II năm nay.