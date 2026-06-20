Tin rất vui: Toàn bộ người dân Việt Nam có thể được miễn phí thêm 1 dịch vụ vào cuối năm

Dịch vụ đang được nhắc tới là xe buýt tại TP.HCM. Cụ thể, theo Cổng thông tin điện tử Thành ủy TP.HCM, thành phố dự kiến miễn phí 100% vé xe buýt cho người dân từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, với tổng kinh phí hỗ trợ thêm khoảng 665 tỷ đồng.

Đây là nội dung vừa được UBND TP.HCM trình HĐND thành phố trong dự thảo nghị quyết về hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Nếu được thông qua, hành khách đi lại trên 135 tuyến xe buýt nội tỉnh của TP.HCM sẽ không phải trả tiền vé trong 6 tháng cuối năm.

Ảnh Báo Lao Động

Theo phương án được trình, chính sách sẽ chia thành 2 giai đoạn. Từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026, hành khách được miễn phí hoàn toàn khi đi xe buýt và không bắt buộc định danh. Điều này có nghĩa người đi xe chưa cần quét căn cước, VNeID, thẻ ngân hàng hay các hình thức xác thực điện tử khác khi lên xe.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, hành khách vẫn tiếp tục được hỗ trợ 100% giá vé. Tuy nhiên, việc đi xe sẽ gắn với xác thực định danh, thông qua quét thẻ hoặc mã QR bằng các phương thức không dùng tiền mặt trên hệ thống máy quét lắp đặt trên xe.

Theo Cổng thông tin điện tử Thành ủy TP.HCM, tổng kinh phí phát sinh thêm cho 6 tháng cuối năm khoảng 665 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 454 tỷ đồng dành cho 109 tuyến xe buýt có trợ giá và khoảng 211 tỷ đồng dành cho 26 tuyến xe buýt không trợ giá.

Du khách đến TP.HCM có được hưởng?

Điểm đáng chú ý là chính sách này hướng tới hành khách sử dụng các tuyến xe buýt thuộc phạm vi áp dụng, không nên hiểu hẹp là chỉ dành cho người có hộ khẩu TP.HCM. Do đó, với người dân từ các tỉnh, thành khác đến TP.HCM để du lịch, công tác, thăm thân…, nếu sử dụng các tuyến xe buýt nội tỉnh nằm trong danh sách được miễn vé thì cũng có thể được hưởng chính sách này.

Với du khách, đây là một thông tin đáng chú ý. TP.HCM là một trong những điểm đến sôi động nhất cả nước, nơi du khách thường phải di chuyển nhiều giữa các điểm tham quan, khu mua sắm, nhà hàng, bến xe, ga metro hoặc các khu vui chơi. Khi xe buýt được miễn phí, chi phí đi lại trong nội đô có thể giảm đáng kể, đặc biệt với nhóm khách trẻ, sinh viên, khách đi tự túc hoặc gia đình đông người.

Bất kỳ ai đến TP.HCM cũng có thể sử dụng dịch vụ này (Ảnh Báo Lao Động)

Tuy nhiên, người dân và du khách cần lưu ý, chính sách miễn phí này không áp dụng cho toàn bộ mọi loại hình xe buýt trên địa bàn. Theo Cổng thông tin điện tử Thành ủy TP.HCM, thành phố hiện có 180 tuyến xe buýt, gồm 158 tuyến nội tỉnh và 22 tuyến liên tỉnh kết nối Tây Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai. Trong số các tuyến nội tỉnh, có 135 tuyến phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân và 23 tuyến có tính chất đặc thù phục vụ du lịch, trải nghiệm, kết nối sân bay.

Chính sách dự kiến không áp dụng đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh, xe buýt sử dụng ô tô thoáng nóc chở khách du lịch, cũng như tuyến hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối trung tâm đô thị, trung tâm du lịch đến cảng hàng không.

Điều này đồng nghĩa, nếu muốn tận dụng chính sách miễn phí, du khách nên kiểm tra trước tuyến xe buýt mình định đi có thuộc nhóm được hỗ trợ hay không. Đây là bước cần thiết để tránh nhầm lẫn, nhất là với những tuyến đặc thù phục vụ du lịch hoặc kết nối sân bay.

Xe buýt 2 tầng không nằm trong danh sách miễn phí (Ảnh Sai Gon City Sight Seeing)

Cách khám phá TP.HCM tiết kiệm hơn

Với du khách, xe buýt không chỉ là phương tiện di chuyển giá rẻ. Nếu được tổ chức thuận tiện, đây còn có thể trở thành một cách khám phá TP.HCM rất khác: chậm hơn, gần gũi hơn và dễ quan sát nhịp sống đô thị hơn so với taxi hay xe công nghệ.

Từ khu vực trung tâm, du khách có thể kết hợp xe buýt với đi bộ để tham quan các điểm quen thuộc như Chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Đường sách Nguyễn Văn Bình hay phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây đều là những điểm nằm tương đối gần nhau, phù hợp với lịch trình nửa ngày hoặc một ngày cho người lần đầu đến TP.HCM.

Nếu muốn tìm hiểu lịch sử, du khách có thể lựa chọn các điểm như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM hoặc Thảo Cầm Viên. Với những người yêu thích ẩm thực và văn hóa đô thị, khu Chợ Lớn, Chợ Bình Tây, Chùa Bà Thiên Hậu cùng các tuyến phố người Hoa ở quận 5, quận 6 cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ảnh VnEconomy

Việc miễn phí xe buýt, nếu được triển khai thuận lợi, còn có thể hỗ trợ TP.HCM phát triển du lịch xanh và du lịch tự túc. Khi chi phí di chuyển giảm, du khách có thể đi nhiều điểm hơn, dành thêm ngân sách cho ăn uống, mua sắm, tham quan và các trải nghiệm địa phương.

Dù vậy, miễn phí vé mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để xe buýt thật sự hấp dẫn với du khách, thành phố vẫn cần hệ thống chỉ dẫn dễ hiểu, bản đồ tuyến thuận tiện, thông tin thời gian xe đến trạm, hướng dẫn song ngữ và phương thức xác thực đơn giản trong giai đoạn sau tháng 9.