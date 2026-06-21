Từ 1/7, thay đổi quan trọng về thủ tục hộ chiếu mà người dân cần biết rõ

Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, Thông tư số 69/2026/TT-BCA của Bộ Công an sẽ chính thức có hiệu lực thi hành, mang đến những điều chỉnh quan trọng đối với mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đồng bộ hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong việc xuất nhập cảnh. Đáng chú ý nhất là việc thay thế 9 biểu mẫu hiện hành đang được sử dụng trong các quy trình đề nghị cấp, khôi phục hoặc trình báo mất hộ chiếu phổ thông.

Người dân đặc biệt cần lưu ý sử dụng đúng mẫu tờ khai mới khi thực hiện các thủ tục như đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở cả trong và ngoài nước, áp dụng cho mọi lứa tuổi từ trẻ em chưa đủ 14 tuổi đến người lớn. Bên cạnh đó, các biểu mẫu dùng để đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài, xin khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu, đơn trình báo mất hộ chiếu, đơn trình bày về việc chưa đến nhận hộ chiếu hay thông báo chuyển đơn trình báo mất hộ chiếu cũng đều được cập nhật hoàn toàn mới. Việc điền đúng biểu mẫu hiện hành là điều kiện tiên quyết để hồ sơ của bạn được cơ quan chức năng tiếp nhận hợp lệ sau thời điểm ngày 1/7.

Ngay khi thông tin về biểu mẫu mới được công bố, rất nhiều người dân đã bày tỏ sự lo lắng về tình trạng hồ sơ mà họ vừa mới nộp. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và tránh gây xáo trộn trong khâu xử lý, Bộ Công an đã có hướng dẫn rất cụ thể về giai đoạn chuyển tiếp này.

Nếu công dân đã nộp tờ khai đề nghị cấp, hủy, khôi phục hoặc trình báo mất hộ chiếu phổ thông trước ngày 1/7/2026 nhưng hồ sơ vẫn đang chờ giải quyết, công dân sẽ không cần phải làm lại tờ khai theo mẫu mới. Các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục xử lý những hồ sơ này dựa trên quy định cũ. Điều này giúp người dân an tâm chờ đợi kết quả mà không lo phát sinh thêm bất kỳ thủ tục rườm rà hay chi phí đi lại nào chỉ vì sự thay đổi của các biểu mẫu hành chính.

Mặc dù sự thay đổi sắp tới chủ yếu nằm ở mặt hình thức của các loại giấy tờ, nhưng người dân tuyệt đối không nên chủ quan. Đối với những ai đang lên kế hoạch làm hộ chiếu, xin cấp lại hoặc khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu sau ngày 1/7/2026, việc chủ động tra cứu, cập nhật và tải về đúng các mẫu tờ khai mới nhất là vô cùng cần thiết.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiểm tra cẩn thận từng mục thông tin trên biểu mẫu mới trước khi nộp hồ sơ sẽ giúp bạn tránh được tình trạng bị trả lại giấy tờ để bổ sung, chỉnh sửa. Việc nắm bắt nhanh nhạy các quy định mới không chỉ giúp quá trình xét duyệt của cơ quan chức năng diễn ra nhanh chóng, trơn tru hơn mà còn giúp bạn tiết kiệm được tối đa thời gian và công sức của chính mình.