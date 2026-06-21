Ngành đồ uống trước yêu cầu mới: Không chỉ bán sản phẩm, mà còn phải góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng

Sáng 18/6/2026, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế phối hợp cùng Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam tổ chức Hội thảo "Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Hưng Yên năm 2026".

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Tỉnh Đoàn Hưng Yên cùng hơn 300 đoàn viên, sinh viên trên địa bàn. Không chỉ là một buổi truyền thông sức khỏe đơn thuần, hội thảo được thiết kế như một diễn đàn mở, nơi các bạn trẻ được tiếp cận kiến thức từ chuyên gia y tế, dinh dưỡng, giáo dục sức khỏe và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo được tổ chức nhằm cụ thể hóa định hướng chiến lược của ngành Y tế trong bối cảnh hiện nay: lấy y tế dự phòng làm trọng tâm và việc phòng bệnh là ưu tiên hàng đầu. Đây là nỗ lực thiết thực nhằm triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/09/2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030 và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên về chăm sóc sức khỏe chủ động; xây dựng thói quen dinh dưỡng hợp lý, vận động thể chất thường xuyên; tăng cường khả năng tiếp cận và lựa chọn thông tin khoa học chính thống; hình thành hành vi tiêu dùng có trách nhiệm và lối sống lành mạnh trong bối cảnh môi trường truyền thông và thị trường sản phẩm ngày càng đa dạng.

Khi "sống khỏe" phải bắt đầu từ thói quen hàng ngày

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương nhấn mạnh, thanh niên là lực lượng nòng cốt, tương lai của đất nước. Việc trang bị kiến thức để các bạn trẻ tự bảo vệ thể trạng, xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động từ sớm không chỉ giúp giảm gánh nặng bệnh tật, mà còn tạo nền tảng hình thành một thế hệ công dân khỏe mạnh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

"Thanh niên là lực lượng nòng cốt, tương lai của đất nước. Việc trang bị kiến thức để các bạn trẻ tự bảo vệ thể trạng, xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động từ sớm, từ xa không chỉ giúp giảm gánh nặng bệnh tật mà còn tạo nền tảng hình thành một thế hệ công dân khỏe mạnh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, ông Cường nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia đã trình bày 4 chuyên đề. Nội dung đầu tiên tập trung vào vai trò xung kích của thanh niên trong chăm sóc sức khỏe chủ động và lan tỏa lối sống lành mạnh trong tình hình mới. Theo đó, thanh niên không chỉ là nhóm cần được truyền thông, mà còn có thể trở thành lực lượng dẫn dắt thay đổi hành vi trong cộng đồng thông qua học tập, truyền thông số và các phong trào xã hội.

Một điểm mới của hội thảo là cách tiếp cận khá thực tế: đưa các kỹ năng tiêu dùng cụ thể vào truyền thông sức khỏe. Thay vì chỉ nói chung về lựa chọn sản phẩm an toàn, chương trình hướng dẫn thanh niên nhận diện những thông tin quan trọng trên nhãn thực phẩm và đồ uống.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam cho biết VBA hiện quy tụ hơn 100 hội viên là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đồ uống cùng hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ và dịch vụ liên quan.

Theo đại diện VBA, ngành đồ uống trong nhiều năm qua là một trong những ngành công nghiệp có đóng góp đáng kể cho kinh tế - xã hội, thông qua thuế, phí, tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp trong các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, vận tải, thương mại, dịch vụ và du lịch. Một số sản phẩm đồ uống của Việt Nam cũng đã có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần quảng bá hàng Việt ra thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, đi cùng đóng góp kinh tế là yêu cầu ngày càng lớn về trách nhiệm xã hội. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Việt, xu hướng tiêu dùng hiện đại đang thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới danh mục sản phẩm theo hướng đa dạng hơn, minh bạch thông tin hơn và tăng cường các lựa chọn phù hợp với nhu cầu sức khỏe như sản phẩm ít đường, không đường, giảm năng lượng hoặc bổ sung thành phần có lợi.

Từ tuân thủ pháp luật đến thay đổi hành vi tiêu dùng

Một nội dung đáng chú ý khác tại hội thảo là tham luận của bà Trịnh Thị Vân Giang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, về các sáng kiến thúc đẩy hành vi tiêu dùng có trách nhiệm và xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp.

Theo bà Giang, với mặt hàng đồ uống có cồn, yêu cầu đầu tiên của doanh nghiệp là tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, chỉ tuân thủ là chưa đủ. Doanh nghiệp còn phải tham gia vào quá trình truyền thông, cung cấp thông tin minh bạch và khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm một cách có trách nhiệm.

Bà Trịnh Thị Vân Giang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam

Cách tiếp cận được đại diện VBA nhấn mạnh là không xem trách nhiệm này chỉ thuộc về một phía. Việc giảm thiểu sử dụng đồ uống có cồn ở mức có hại cần sự tham gia của nhiều bên: cơ quan quản lý xây dựng chính sách và giám sát thực thi; chuyên gia cung cấp cơ sở khoa học; các tổ chức, hiệp hội triển khai chương trình nâng cao nhận thức; còn doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ luật pháp, thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm và giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng.

Đáng chú ý, tham luận cho rằng các biện pháp phòng, chống lạm dụng đồ uống có cồn cần hướng đến đúng nhóm đối tượng và hành vi gây hại. Thay vì chỉ dừng ở các biện pháp hạn chế tiếp cận, tăng giá, tăng thuế hoặc hạn chế quảng cáo, cần có thêm những chương trình tác động trực tiếp đến hành vi, ví dụ không lái xe sau khi uống, không bán đồ uống có cồn cho người dưới 18 tuổi, tăng hiểu biết của người tiêu dùng về nồng độ cồn, đơn vị cồn và các nguy cơ khi sử dụng ở mức có hại.

Đối với kênh bán lẻ và kinh doanh trực tuyến, các sáng kiến tập trung vào tập huấn, tuyên truyền không bán đồ uống có cồn cho người dưới 18 tuổi, cũng như đào tạo tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh rượu trên thương mại điện tử. Bên cạnh đó, một số chương trình truyền thông như "Uống nhiều nước hơn" hay việc cung cấp thông tin qua nhãn điện tử cũng được xem là cách để người tiêu dùng tiếp cận thông tin đầy đủ hơn trước khi lựa chọn sản phẩm.

Những nội dung này cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong sức khỏe cộng đồng đang thay đổi. Doanh nghiệp không chỉ sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường, mà còn phải tham gia vào quá trình định hình văn hóa tiêu dùng. Với ngành đồ uống, trách nhiệm đó càng rõ hơn, bởi mỗi lựa chọn tiêu dùng đều có thể tác động đến sức khỏe cá nhân, an toàn giao thông, gia đình và cộng đồng.



