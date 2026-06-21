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Phát hiện xe tải máu xám lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

CSGT Đồng Nai kiểm tra một xe tải có dấu hiệu nghi vấn.

Ảnh minh họa

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, ngày 18/6, trong quá trình tiếp nhận và xử lý tin báo của người dân về một phương tiện có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, xác minh.

Theo thông tin ban đầu, sau khi nhận được phản ánh về xe ô tô tải biển kiểm soát 93C-179.xx nghi chở hàng hóa vi phạm, Tổ công tác gồm các cán bộ Nguyễn Thành Duy và Trần Chương Dương đã tổ chức rà soát, chốt chặn tại các tuyến giao thông trọng điểm nhằm theo dõi, phát hiện phương tiện.
Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và dừng kiểm tra phương tiện tại Km54 tuyến ĐT741, thuộc phường Đồng Phú, TP Đồng Nai. Qua kiểm tra thực tế, trên xe đang vận chuyển 85 mũ bảo hiểm và 465 kính mát các loại.

Ông N.S.S. cùng phương tiện chở hàng hóa nghi giả mạo

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nêu trên. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm gắn nhãn hiệu, logo có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nón Sơn, Honda đối với mặt hàng mũ bảo hiểm và Gucci, Ray-Ban, Chanel, Porsche đối với mặt hàng kính mát.
Làm việc với cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện được xác định là ông N.S.S. (61 tuổi, cư trú tại TP Đồng Nai).

Một trong số các hàng hóa do ông N.S.S. chở

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời bàn giao phương tiện cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường Đồng Phú tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số hàng hóa, cũng như các dấu hiệu vi phạm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

MT

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