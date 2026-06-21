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Lương quân nhân chuyên nghiệp thay đổi thế nào từ ngày 1/7?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Với mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp cũng có sự thay đổi từ ngày 1/7.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/7, do vậy, tiền lương của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, công chức quốc phòng và một số đối tượng khác thuộc Bộ Quốc phòng được tính toán lại.

Cụ thể, ở nhóm quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp, mức lương dao động từ 9,234 triệu đến 19,481 triệu đồng mỗi tháng, tùy nhóm chức danh và bậc lương.

Chi tiết bảng lương của quân nhân chuyên nghiệp.

Trong đó, nhóm cao cấp 1 có mức lương từ 9,740 triệu đồng ở bậc 1 đến 19,481 triệu đồng ở bậc 12. Nhóm cao cấp 2 có mức lương từ 9,234 triệu đồng đến 18,975 triệu đồng mỗi tháng.

Với quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp, mức lương dao động từ 8,096 triệu đồng đến 15,686 triệu đồng mỗi tháng. Với nhóm sơ cấp có mức lương từ 7,463 triệu đồng đến 13,788 triệu đồng mỗi tháng.

Như vậy, theo bảng lương mới, mức lương thấp nhất của quân nhân chuyên nghiệp là 7,463 triệu và mức cao nhất đạt 19,481 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài quân nhân chuyên nghiệp, mức lương của công nhân quốc phòng cũng dao động từ 6,831 triệu đồng đến 16,824 triệu đồng mỗi tháng tùy nhóm và bậc lương.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ hướng dẫn tại thông tư để lập bảng lương, phụ cấp và tổ chức chi trả cho các đối tượng được hưởng.

Trường hợp có điều động công tác trước thời điểm thông tư có hiệu lực, đơn vị tiếp nhận sẽ thực hiện cấp phát và truy lĩnh phần chênh lệch theo quy định.

Thông tư vừa được ban hành có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

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