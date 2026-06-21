Đẩy mạnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp, DNNN; xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương...

Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ

Hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ, Bộ Nội vụ đã thông tin về việc xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương; tham mưu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan Trung ương, sở, ngành địa phương; sắp xếp đơn vị sự nghiệp...

Cụ thể, trong quý II/2026, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua Luật số 06/2026/QH16 ngày 23/4/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 09/2026/QH16 ngày 07/4/2026 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết số 15/2026/QH16 ngày 08/4/2026 về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định, 06 Nghị quyết, 10 Quyết định, 04 Chỉ thị; ban hành theo thẩm quyền 09 Thông tư, 02 văn bản hợp nhất.

Thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chánh Văn phòng Trần Thị Thái cho biết, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ.

Trên cơ sở tổng hợp đánh giá từ các địa phương, Bộ sẽ tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền; đồng thời cập nhật nội dung này vào Báo cáo sơ kết một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ Nội vụ cũng đã hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đề xuất phương án xử lý các văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm thống nhất với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền.

Đề xuất các giải pháp đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

Đối với lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, Bộ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 179/2024/NĐ-CP về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài, ưu tiên các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; nghiên cứu cơ chế tăng cường liên thông giữa khu vực công và khu vực tư.

Bộ cũng đẩy nhanh việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch về biên chế, trình độ và khối lượng công việc giữa các xã, phường; bảo đảm phù hợp với đặc thù từng địa bàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở theo tinh thần “Năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”.

Tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trong tháng 6/2026

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về sắp xếp thôn, tổ dân phố; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Bộ cũng phối hợp với Văn phòng Chính phủ tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự kiến diễn ra trong tháng 6/2026.

Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai quy định về phân loại đơn vị hành chính; lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp và rà soát số liệu diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã.

Tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương

Trong quý II/2026, Bộ Nội vụ tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Bộ cũng tham mưu Chính phủ ban hành các nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, đồng thời ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Các lĩnh vực lao động, việc làm, người có công, cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước

Về nhiệm vụ trọng tâm quý III/2026, Phó Chánh Văn phòng Trần Thị Thái cho biết, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ.

Bộ sẽ tham mưu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan Trung ương, sở, ngành địa phương; đồng thời đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Nội vụ cũng tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với đó, Bộ sẽ tiếp tục đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định hiện hành để đề xuất điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước./.