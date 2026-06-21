Thông tin mới về tuyến cao tốc hơn 43.700 tỷ đồng, rút ngắn thời gian di chuyển Quy Nhơn - Pleiku còn 1,5 giờ

Chiều 19/6, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai thi công và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Theo báo cáo của Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh, đối với dự án thành phần 1, các địa phương đã hoàn thành công tác kiểm đếm cho 1.550 hộ; thực hiện phê duyệt các phương án bồi thường cho 1.366/1.550 hộ; chi trả tiền bồi thường cho 1.199/1.550 hộ, tương ứng với chiều dài 17,05km/22km; chi trả và di dời 3.106/3.106 mồ mả; bàn giao mặt bằng sạch 15,5km.

Đối với dự án thành phần 2, các địa phương đã tiến hành kiểm đếm cho 1.619/1.712 hộ; thực hiện xác nhận nguồn gốc đất 1.132 hộ; phê duyệt phương án đền bù cho 554 hộ; chi trả và di dời 95 mồ mả.

Về đầu tư xây dựng, đối với gói thầu xây lắp XL.01 (từ Km0+000 - Km12+000), sau khi địa phương bàn giao mặt bằng 7,01/12km, các nhà thầu đã triển khai 25 mũi thi công trên toàn bộ các phạm vi được bàn giao mặt bằng, sản lượng đến nay khoảng 82,8 tỷ đồng/2.546 tỷ đồng đạt 3,2%.

Đối với gói thầu XL02 (từ Km12+000 – Km22+000), địa phương đã bàn giao mặt bằng 5,27/10km đạt 53%. Các nhà thầu đã triển khai 15 mũi thi công trên toàn bộ các phạm vi được bàn giao mặt bằng, sản lượng đến nay khoảng 69,2 tỷ đồng/1.851,8 tỷ đồng đạt 3,7%.

Đối với dự án thành phần 3, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư dự án cho biết: Đến nay, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với tuyến chính 290,1ha/340,83ha với chiều dài 33,15 km/34,85km, đạt 95,1%; tổng kinh phí trên 1.574 tỷ đồng. Đồng thời, đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng 277 ha/340,83ha, với chiều dài 30,35km/34,85km, đạt 87,1%; tổng kinh phí trên 1.352 tỷ đồng.

Về triển khai thi công, giá trị thực hiện gói thầu XL1 (từ Km90+000 – Km105+000) ước đạt 38 tỷ đồng; giá trị thực hiện gói thầu XL2 (từ Km105+000 – Km125+000) ước đạt 249,9 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Gia Lai)

Bên cạnh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chủ đầu tư các dự án cũng đang tích cực triển khai công tác xây dựng và GPMB các khu tái định cư; GPMB mỏ vật liệu (đất đắp, cát); di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương liên quan trong triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB và triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Để đảm bảo tiến độ của dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai dự án theo thẩm quyền, nhất là các công việc liên quan công tác giải phóng mặt bằng; hướng dẫn thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đất đai, mỏ vật liệu, bãi thải,… để đảm bảo triển khai dự án.

Sở Xây dựng hỗ trợ thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật và các khu tái định cư để làm cơ sở cho chủ đầu tư phê duyệt và tổ chức thực hiện thi công.

Các địa phương tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành việc kiểm đếm đất, nhà ở. Đồng thời, tập trung xác nhận nguồn gốc đất các hộ còn lại, lập phương án bồi thường, họp hội đồng thông qua và trình phê duyệt phương án; vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công, nhất là các khu vực ưu tiên triển khai thi công. Tuyên truyền vận động người dân về chủ trương triển khai dự án, quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Gia Lai)

Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư dự án; chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính, các mỏ vật liệu, bãi thải, hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ, bãi đổ thải,… đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án.

Ngoài ra, các chủ đầu tư cần phối hợp với các nhà thầu thi công, địa phương có liên quan triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả để đảm bảo cho việc tiếp cận mặt bằng thi công nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Lưu ý, đối với đường công vụ thi công làm mới, xây dựng với quy mô phù hợp để đảm bảo phục vụ tổ chức thi công, sau này phục vụ nhu cầu dân sinh; đối với đường công vụ mượn tạm đường cũ, phải thực hiện khắc phục hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình phục vụ thi công và có phương án hoàn trả kịp thời.

Các nhà thầu thi công chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để giải quyết các vướng mắc về mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi triển khai dự án. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ đất, bãi đổ thải để đảm bảo phục vụ dự án. Tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo đúng hồ sơ dự thầu, tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông theo đúng quy định.

Các đơn vị thi công các khu tái định cư phục vụ dự án phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để đáp ứng yêu cầu tiến độ giao đất tái định cư; chủ động phối hợp xác định cụ thể các khu vực cần bố trí tái định cư trước để có phương án tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo các điều kiện (điện, cấp nước, thoát nước, đường giao thông,…) giao đất tái định cư cho các hộ dân xây dựng nhà ở.

Cao tốc dài 125km đi qua 16 xã, phường tỉnh Gia Lai

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125km, đi qua 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/giờ. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2029.

Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng).

Cao tốc được chia thành 3 dự án thành phần gồm dự án thành phần 1 (chiều dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng), dự án thành phần 2 (chiều dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng) và dự án thành phần 3 (chiều dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng).

Theo thông tin tại Lễ khởi công dự án thành phần 3, việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là yêu cầu khách quan, cấp bách và cần thiết. Sau khi hoàn thành, cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku còn 1,5 đến 2 giờ, giảm 40-50% chi phí vận tải, nâng cao năng lực kết nối vùng, khắc phục các nguy cơ mất an toàn qua 2 đèo An Khê và Mang Yang.

Đồng thời, dự án giúp hình thành trục giao thông chiến lược Đông - Tây, kết nối với cao tốc Bắc - Nam, sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tạo hành lang logistics quan trọng từ Biển Đông sang Đông Bắc Campuchia và Nam Lào.



