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Căn cứ xác định hạn mức, thời gian đặt hàng dịch vụ công

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việc xác định thời gian đặt hàng căn cứ trên cơ sở nhiệm vụ và dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Theo phản ánh của ông Trần Đình Quang, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước chưa quy định cụ thể hạn mức đặt hàng và thời gian đặt hàng đối với nội dung thuộc Biểu số 02, Mục II, số thứ tự 3.

Ông Quang cũng chưa thấy văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước về vấn đề này. Ông hỏi, hạn mức đặt hàng và thời gian đặt hàng đối với trường hợp nêu trên được xác định như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP đã quy định nội dung đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, trong đó gồm một số nội dung như:

Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành;

Đơn giá, giá đặt hàng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về giá và các pháp luật khác có liên quan;

Dự toán kinh phí đặt hàng (trường hợp đặt hàng đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện) hoặc giá trị hợp đồng (trường hợp ký hợp đồng đặt hàng cho nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác),…

Tại khoản 4 Điều 14 quy định: "Ngoài các nội dung đặt hàng quy định tại khoản 3 Điều này, các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương có thể bổ sung một số nội dung khác về đặt hàng để phù hợp với yêu cầu quản lý đối với từng lĩnh vực cụ thể hoặc theo nội dung đặt hàng theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có)".

Theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP không quy định cụ thể hạn mức đặt hàng và thời gian đặt hàng đối với từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công. Việc xác định thời gian đặt hàng căn cứ trên cơ sở nhiệm vụ và dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Do đó, đề nghị đơn vị căn cứ các quy định nêu trên và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, quyết định việc đặt hàng phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc thù của lĩnh vực cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định.


Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
dịch vụ công

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