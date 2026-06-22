Quốc lộ 13 rộng 8 làn xe trước ngày về đích

Tuyến đường huyết mạch kết nối TP HCM với Bình Dương và Bình Phước cũ được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe, kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông và tạo dư địa phát triển đô thị, công nghiệp cho toàn vùng.

Quốc lộ 13 có chiều dài hơn 145 km, là một trong những tuyến giao thông quan trọng bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ. Năm 2022, tỉnh Bình Dương cũ khởi công dự án nâng cấp đoạn qua địa bàn dài khoảng 15 km, từ giáp TP HCM đến khu vực nút giao Hữu Nghị, với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau gần 4 năm triển khai, diện mạo tuyến đường đã thay đổi đáng kể. Nhiều đoạn đã được mở rộng, thảm nhựa hoàn chỉnh, hệ thống chiếu sáng, dải phân cách và vỉa hè dần được hoàn thiện.

Tại đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến cầu Ông Bố, công nhân cùng nhiều phương tiện cơ giới vẫn đang khẩn trương thi công các hạng mục còn lại như bó vỉa, nền đường và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật. Mặc dù thời tiết nắng mưa thất thường, việc thi công vẫn được duy trì liên tục nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Dọc tuyến, nhiều đoạn đã được lắp đặt dải phân cách cứng, phân chia làn ô tô và xe máy riêng biệt. Việc tổ chức lại giao thông giúp phương tiện lưu thông thuận lợi hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm.

Hằng ngày, thường xuyên di chuyển từ phường Thuận Giao về TP HCM để làm việc, chị Nguyễn Thị Lan cho biết trước đây Quốc lộ 13 thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Có những ngày chị mất hơn một giờ để đi quãng đường chưa đầy 10 km. "Khoảng một năm trở lại đây, nhiều đoạn đường được mở rộng nên việc đi lại đã thuận lợi hơn. Xe cộ lưu thông thông thoáng, không còn cảnh chen chúc như trước. Tôi rất mong dự án sớm hoàn thành đồng bộ để người dân đi lại an toàn, tiết kiệm thời gian hơn" - chị Lan bày tỏ.





Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trên Quốc lộ 13 để kịp đưa dự án vào khai thác

Trong khi đó, anh Trần Văn Hùng, tài xế chuyên chở hàng hóa giữa TP HCM và Bình Dương cũ, cho rằng việc mở rộng Quốc lộ 13 lên 8 làn xe sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động vận chuyển hàng hóa. "Trước đây, xe tải thường xuyên kẹt ở khu vực cầu Ông Bố hoặc ngã tư Hòa Lân, ảnh hưởng đến thời gian giao hàng. Nay đường rộng hơn, xe lưu thông dễ dàng hơn. Khi toàn bộ dự án hoàn thành, doanh nghiệp vận tải sẽ giảm được nhiều chi phí, việc vận chuyển hàng hóa cũng thuận lợi hơn" - anh Hùng nói.

Theo một công nhân đang thi công trên công trường, đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cuối cùng. "Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng anh em vẫn làm việc liên tục để kịp tiến độ. Hiện khối lượng công việc còn lại không nhiều, chủ yếu là hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và chờ di dời một số công trình hạ tầng kỹ thuật" - công nhân này cho biết.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua khu vực Bình Dương cũ hiện đã cơ bản hoàn thành. Một số phần việc còn lại chủ yếu liên quan đến công tác di dời hệ thống lưới điện dọc tuyến. Sở Xây dựng thành phố đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện toàn bộ dự án, phấn đấu đưa vào khai thác trong quý II/2026.

Khi hoàn thành, Quốc lộ 13 sẽ trở thành trục giao thông hiện đại kết nối TP HCM với Bình Dương và Bình Phước cũ. Không chỉ góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu, tuyến đường còn mở ra không gian phát triển mới cho các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ dọc hành lang kinh tế phía Bắc TP HCM, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả vùng Đông Nam Bộ.



