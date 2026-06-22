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Từ 15/7, cao tốc Bắc - Nam sẽ thu phí những đoạn nào?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 sẽ thu phí từ 15/7 tới.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, từ 15/7 sẽ chính thức thu phí nhiều dự án trong số 12 tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai thi công lắp đặt thiết bị, phối hợp với các ban quản lý dự án để hoàn thiện, tổ chức thu phí từ 15/7.

Trước đó, cơ quan quản lý đã tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 tuyến cao tốc thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 từ 22h ngày 2/3 gồm 5 đoạn tuyến cao tốc: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Chuẩn bị thu phí thêm một số đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết sẽ hoàn thiện Đề án thu phí các dự án cao tốc hợp vốn ngân sách Trung ương và địa phương trong quý IV/2026.

Liên quan đến trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam, Cục Đường bộ Việt Nam đã ký hợp đồng với nhà đầu tư 21 trạm, trong đó 20 trạm dừng nghỉ bàn giao mặt bằng đầy đủ, 1 trạm dừng nghỉ mới bàn giao được 16%. Hiện, có 11/21 trạm dừng nghỉ cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác công trình dịch vụ công thiết yếu; 3 trạm dừng nghỉ chưa hoàn thành, khai thác trạm tạm; 6 trạm dừng nghỉ chưa hoàn thành.

Cục Đường bộ Việt Nam đang đôn đốc, chỉ đạo các nhà đầu tư huy động tổng thể nguồn lực để hoàn thành công trình dịch vụ công trong tháng 6, đưa vào khai thác trước 15/7.

Riêng trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144 sẽ giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng trước ngày 15/7 tới. Ba trạm dừng nghỉ còn lại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông gồm: La Sơn - Hòa Liên, hầm Đèo Cả, Mỹ Thuận - Cần Thơ đang chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai.

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Theo Châu Anh

VTC News

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