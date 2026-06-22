Hối hả tháo dỡ nhà, cổng chào... mở rộng Quốc lộ 13 ở TPHCM
Dự án mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình ở TPHCM đang được đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước 31/7. Hiện nay, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, nhường đất cho việc mở rộng quốc lộ huyết mạch này.
22-06-2026
22-06-2026
22-06-2026
Quốc lộ 13 có chiều dài hơn 145km, là một trong những tuyến giao thông quan trọng bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ. Con đường này nối từ TPHCM đi Bình Dương và Bình Phước cũ.
Hiện tại, TPHCM đang triển khai dự án mở rộng quốc lộ 13 có chiều dài khoảng 6km, tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60m, kết hợp đường trên cao và hệ thống đường song hành, góp phần nâng cao năng lực lưu thông tại cửa ngõ kết nối TPHCM với khu vực Bình Dương và các tỉnh Đông Nam Bộ.
TPHCM đặt mục tiêu sẽ hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án mở rộng quốc lộ 13 trước ngày 31/7 năm nay.
Cổng chào của Khu đô thị Vạn Phúc nằm trên quốc lộ 13 cũng đang được tháo dỡ.
Theo chủ đầu tư Khu đô thị Vạn Phúc, phần lộ giới của quốc lộ 13 dính tới cổng chào nên phải tháo dỡ, di dời vào bên trong.
Cổng chào Khu đô thị Vạn Phúc sau khi tháo dỡ xong, xe tải chở xà bần đi đổ đúng nơi quy định.
Không chỉ cổng chào, hàng trăm nhà dân cũng tháo dỡ để lấy mặt bằng mở rộng quốc lộ 13.
Phương tiện cơ giới đang phá dỡ một ngôi nhà.
Công nhân đang tháo dỡ tường ngôi nhà để nhường đất mở rộng quốc lộ 13.
Một ngôi nhà đã phá dỡ xong. Đơn vị kinh doanh cũ để bảng chỉ dẫn khách hàng đến nơi kinh doanh mới.
Nhiều hộ dân cho biết, dù đã sinh sống ổn định tại khu vực này hàng chục năm nhưng đều đồng thuận với chủ trương mở rộng tuyến đường nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên quốc lộ 13.
Theo kế hoạch, dự án mở rộng quốc lộ 13 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý III/2026, khởi công vào quý IV/2026 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.
Một ngôi nhà được xây dựng lại sau khi phá dỡ công trình trên phần đất vướng vào lộ giới quốc lộ 13.
Còn tại địa phận Bình Dương cũ, sau gần 4 năm thi công, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Năm 2022, tỉnh Bình Dương cũ khởi công dự án nâng cấp đoạn quốc lộ 13 qua địa bàn dài khoảng 15km, từ giáp TPHCM đến khu vực nút giao Hữu Nghị với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.
Hiện, Sở Xây dựng TPHCM đang phối hợp cùng các sở, ngành triển khai những phần việc còn lại để hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trong quý II năm nay.
Theo Duy Quang
Báo Tiền Phong
Theo
Báo Tiền Phong
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