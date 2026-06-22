Thuế TPHCM công bố hàng trăm ngàn cá nhân, doanh nghiệp có nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh

Thuế TPHCM vừa công bố danh sách 310.964 người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh và các tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cùng với đó, cơ quan thuế cũng công bố danh sách 153.036 doanh nghiệp đã ngừng sử dụng hóa đơn nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Trước đó, ngành thuế TPHCM cho biết Nghị định 49/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do còn nợ thuế.

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Cụ thể, cá nhân, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có khoản nợ thuế quá hạn và không hoàn thành nghĩa vụ thuế sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ thuộc diện xem xét áp dụng biện pháp này.

Ngoài ra, cá nhân và chủ hộ kinh doanh đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày.

Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá hạn nộp trên 120 ngày.

Bên cạnh đó, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước khi rời Việt Nam cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu còn nợ thuế quá hạn và chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.