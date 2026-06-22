Thành phố di sản Huế và bài toán tăng giá trị kinh tế ngành du lịch

Nếu trước đây mục tiêu trọng tâm là thu hút khách, thì hiện nay bài toán được đặt ra là làm thế nào để gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và giá trị kinh tế trên mỗi hành trình du lịch. Trong quá trình đó, việc kết nối các trải nghiệm bản địa với nền tảng số đang được xem là một hướng đi đáng chú ý.

Là địa phương sở hữu hệ thống di sản văn hóa đặc sắc cùng lợi thế nổi bật về lịch sử, văn hóa và ẩm thực, Huế đang nổi lên như một trong những điểm sáng của du lịch Việt Nam. Năm 2025, trong năm đầu tiên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, Huế ước đón 6,3 triệu lượt khách, tăng hơn 61% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,9 triệu lượt, tăng 40%; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến cố đô. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các địa phương ngày càng gay gắt, câu chuyện phát triển du lịch không còn chỉ được đo bằng số lượng khách. Điều được nhiều nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp quan tâm hơn là làm thế nào để gia tăng giá trị kinh tế trên mỗi chuyến đi.

Tại phiên thảo luận về đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch và di sản Huế, Sở Du lịch thành phố cho biết định hướng truyền thông và phát triển du lịch của địa phương trong giai đoạn tới không chỉ hướng tới nâng cao nhận diện điểm đến mà còn tập trung vào các mục tiêu cụ thể hơn như kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Theo ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Huế, đây là thách thức không chỉ của riêng Huế mà của nhiều địa phương phát triển du lịch dựa trên tài nguyên văn hóa. Một điểm đến có thể thu hút lượng lớn khách tham quan, nhưng giá trị kinh tế tạo ra sẽ rất khác nếu du khách chỉ ghé thăm trong thời gian ngắn thay vì ở lại để sử dụng thêm các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm địa phương.

Các diễn giả thảo luận tại hội thảo chủ đề “Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch và di sản Huế”.

Điều đó đặt ra yêu cầu phải xây dựng một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh hơn, nơi các dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí và trải nghiệm văn hóa được kết nối thành một hành trình liền mạch cho du khách.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Đông Phương, Tổng giám đốc TPG Hospitality, nhà sáng lập và điều hành thương hiệu Cơm niêu Chạn, cho rằng dư địa tăng trưởng tiếp theo của du lịch Huế nằm ở việc tạo thêm những trải nghiệm mang tính bản địa.

Bà kể lại câu chuyện nhiều du khách quốc tế sau khi đến Huế không nhắc nhiều đến các dịch vụ cao cấp mà lại đặc biệt ấn tượng với những trải nghiệm rất đời thường như bữa cơm gia đình Huế hay các món ăn truyền thống địa phương. Theo bà, đây là minh chứng cho thấy giá trị của du lịch không chỉ nằm ở các điểm tham quan, mà còn nằm ở khả năng tạo ra những trải nghiệm khiến du khách muốn ở lại lâu hơn và quay trở lại trong tương lai. Nói cách khác, Huế không thiếu tài nguyên du lịch. Điều địa phương đang tìm kiếm là thêm những lý do để du khách kéo dài hành trình trải nghiệm, từ đó tạo ra nhiều giá trị kinh tế hơn cho cộng đồng địa phương.

Khi công nghệ trở thành "chiếc áo mới" cho các giá trị bản địa

Trong bài toán của Huế là gia tăng giá trị trên mỗi hành trình du lịch, thì công nghệ đang được xem là một trong những công cụ giúp kết nối các trải nghiệm địa phương với nhu cầu của du khách.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang khiến nền tảng số trở thành một phần quan trọng của chuỗi giá trị du lịch. Thay vì tìm kiếm thông tin qua các kênh truyền thống, du khách ngày nay thường lên kế hoạch cho toàn bộ hành trình trên điện thoại, từ đặt xe, lựa chọn nhà hàng cho đến tìm kiếm điểm tham quan và tham khảo đánh giá từ cộng đồng trực tuyến.

Trong quá trình đó, các nền tảng mạng xã hội và nhà sáng tạo nội dung ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành quyết định của du khách. Trân ơi, TikToker chuyên sáng tạo nội dung về du lịch Huế, cho rằng điều tạo nên sức hút bền vững của một điểm đến không nằm ở những nội dung được dàn dựng quá mức mà ở những trải nghiệm chân thực. Theo cô, chính những câu chuyện về con người, ẩm thực và đời sống thường ngày mới là yếu tố khiến du khách muốn khám phá và quay trở lại.

Xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu mới cho các điểm đến và doanh nghiệp du lịch: không chỉ hiện diện trên môi trường số mà còn phải xây dựng được những trải nghiệm thực chất, đủ sức lan tỏa thông qua cộng đồng người dùng và các kênh nội dung trực tuyến.

Theo bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại Grab Việt Nam, chuyển đổi số không nhằm thay thế các giá trị truyền thống mà hướng tới việc giúp các giá trị đó tiếp cận được nhiều người hơn. Công nghệ, theo cách tiếp cận này, đóng vai trò như một công cụ mở rộng thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ bản địa.

Một trong những ví dụ được nhắc đến tại Huế là mô hình Grab Xích Lô. Xích lô vốn là loại hình vận chuyển gắn liền với hình ảnh du lịch cố đô, nhưng trước đây chủ yếu hoạt động theo phương thức truyền thống. Việc đưa dịch vụ này lên nền tảng số giúp du khách dễ dàng tiếp cận hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng cho đội ngũ tài xế xích lô.

Sau gần một năm triển khai, 100% đối tác Grab Xích Lô vẫn tiếp tục hoạt động trên nền tảng

Theo số liệu được Grab công bố, sau gần một năm triển khai, 100% đối tác Grab Xích Lô vẫn tiếp tục hoạt động trên nền tảng. Đây được xem là một chỉ dấu cho thấy những lao động truyền thống hoàn toàn có thể tham gia vào nền kinh tế số khi có công cụ phù hợp.

Không chỉ cung cấp dịch vụ di chuyển, nhiều tài xế hiện cũng trở thành những người giới thiệu địa điểm ăn uống, văn hóa và trải nghiệm địa phương cho du khách. Theo Grab Việt Nam, vai trò của người lái xe trong hệ sinh thái du lịch đang dần mở rộng, từ người cung cấp dịch vụ sang người đồng hành và kể những câu chuyện về Huế cho du khách.

Cùng với vận chuyển, lĩnh vực ẩm thực cũng đang trở thành trọng tâm của quá trình số hóa. Các chương trình như Hộ chiếu Ẩm thực Huế hay danh mục "Quán Trứ danh" được xây dựng nhằm quảng bá các địa chỉ ẩm thực địa phương, giúp du khách dễ dàng tiếp cận hơn với các trải nghiệm bản địa, đồng thời tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các hộ kinh doanh nhỏ.

Theo Grab Việt Nam, các công cụ AI cũng đang được ứng dụng để hỗ trợ dịch menu sang nhiều ngôn ngữ, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm hay tối ưu hình ảnh món ăn. Đây là những công việc trước đây đòi hỏi nguồn lực đáng kể nhưng nay có thể được thực hiện với chi phí thấp hơn, giúp các hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận khách du lịch quốc tế thuận lợi hơn.

Những nỗ lực này bước đầu phản ánh qua các chỉ số tăng trưởng. Tổng giá trị giao dịch từ nhóm du khách sử dụng các dịch vụ trên nền tảng tăng 56% so với năm 2024. Các nhà hàng thuộc danh mục "Quán Trứ danh" ghi nhận mức tăng trưởng đơn hàng trung bình 3,3 lần, trong khi lượng người tham gia chương trình Hộ chiếu Ẩm thực Huế tăng gấp 5,6 lần.

Sự phát triển của nền tảng số cũng mang đến những cơ hội thu nhập mới cho người dân địa phương. Năm 2025, số lượng đối tác tài xế hoạt động trên nền tảng Grab tại Huế tăng hơn 50% so với năm trước, số lượng nữ đối tác tài xế tăng 2,2 lần và số lượng đối tác nhà hàng mới tăng 57%.

Dù các số liệu trên mới phản ánh một phần của hệ sinh thái du lịch địa phương, chúng cho thấy chuyển đổi số đang tạo thêm cơ hội tăng trưởng cho nhiều nhóm đối tượng tham gia vào chuỗi giá trị du lịch, từ tài xế, hộ kinh doanh nhỏ, nhà hàng cho tới các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Với Huế, mục tiêu cuối cùng của quá trình này không chỉ là số hóa dịch vụ du lịch. Xa hơn, đó là nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái đủ khả năng kéo dài hành trình của du khách, gia tăng mức chi tiêu và tạo thêm giá trị kinh tế cho địa phương thông qua chính những giá trị đã làm nên bản sắc của vùng đất cố đô.

Hà Anh