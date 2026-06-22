Thủ tướng dự lễ khởi công 5 tuyến đường sắt, 3 dự án nhà ở cho thuê tại Hà Nội với tổng vốn hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự sự kiện do UBND thành phố Hà Nội tổ chức có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Hà Nội.

Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về phát triển Thủ đô Hà Nội; Quốc hội thông qua Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết số 188/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, Nghị quyết số 258/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô Hà Nội.

Ngày 13/5/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, trong đó phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, lấy đường sắt đô thị làm hạ tầng khung chiến lược, cùng với phát triển hạ tầng nhà ở được xác định là những trụ cột quan trọng tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

5 dự án đường sắt với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng là dấu mốc đặc biệt quan trọng, là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, cũng là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng đô thị lớn nhất của cả nước, đánh dấu bước chuyển từ đầu tư từng tuyến riêng lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các tuyến đường sắt này gồm:

- Tuyến số 1: Thường Tín- Tam Hưng- Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài

- Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín - Tam Hưng- Thượng Phúc- Dân Hòa

- Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá;

- Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh;

- Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm

5 tuyến đường sắt mới khởi công nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km của Hà Nội; Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, trong khi vai trò tổng thầu EPC được giao cho liên danh nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup), trên cơ sở vượt trội về năng lực nội tại cùng mạng lưới đối tác là các công ty hàng đầu thế giới.

Lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mục tiêu cả 5 tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn Thành phố.

Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, hệ thống đường sắt đô thị còn là hạ tầng khung chiến lược để tái cấu trúc không gian phát triển của Hà Nội, thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), mở rộng không gian phát triển theo các hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây; kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội với các cực tăng trưởng mới như Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Gia Lâm và các địa phương trong Vùng Thủ đô; qua đó nâng cao năng lực liên kết vùng, tăng sức cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Tiên phong, đi đầu phát triển nhà ở cho thuê

Thực hiện Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 26/5/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ, HĐND Thành phố đã ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn Thành phố, tạo cơ sở để Hà Nội đi đầu trong phát triển nhà ở cho thuê.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà ở cho thuê phải được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhu cầu rất lớn về thuê nhà với giá hợp lý.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, phải đi tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch, quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 6 năm 2026. Thủ tướng nêu rõ, các cơ chế thí điểm của Hà Nội nếu thực hiện hiệu quả sẽ nhân rộng ra cả nước.

Dịp này, Thành phố tổ chức khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê. Trong đó, UBND Thành phố đã quyết định sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn thu nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng tiền của các dự án nhà ở thương mại để triển khai hai dự án nhà ở cho thuê, gồm dự án tại khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở, quy mô 1.176 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng; và dự án tại khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội tại phường Việt Hưng, quy mô 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 3.563 tỷ đồng.

Trong đó, dự án tại khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp gồm 3 tòa nhà A2, A3 và A4, hai tòa A2 và A3 đang được triển khai cải tạo, chuyển đổi công năng từ nhà ở sinh viên sang nhà ở cho thuê, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, trong khi tòa A4 được đầu tư xây dựng mới và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2027. Còn dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng do Công ty Cổ phần Vinhomes là nhà thầu thi công, hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, Công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên dành hơn 11 ha đất để phát triển khoảng 6.000 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 4.000 căn hộ được bố trí cho thuê dài hạn; dự kiến đến quý 4/2028, cấu phần nhà ở cho thuê của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Đặc biệt, việc áp dụng các cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết số 188/2025/QH15 và Nghị quyết số 258/2025/QH15 đã giúp Thành phố đơn giản hóa nhiều thủ tục đầu tư, tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư và bảo đảm tiến độ khởi công các dự án (ít nhất 50%).

Thành phố Hà Nội xác định việc đầu tư các dự án hạ tầng giao thông và nhà ở lần này không chỉ nhằm giải quyết những nhu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030, tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng, trung tâm động lực phát triển của cả nước.

UBND thành phố Hà Nội cam kết tập trung cao nhất mọi nguồn lực, triển khai các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù được Trung ương trao quyền, phấn đấu xây dựng những công trình tiêu biểu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả, góp phần xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Cam kết của Hà Nội trước Chính phủ, trước Nhân dân Thủ đô

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, đây là giai đoạn mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với những công trình mang ý nghĩa chiến lược đối với nhiều thập niên tới. Thành phố nhận thức sâu sắc rằng giá trị của các chủ trương, chính sách chỉ thực sự được khẳng định khi được chuyển hóa thành những công trình cụ thể, những sản phẩm cụ thể và những kết quả phát triển cụ thể mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Vũ Đại Thắng nêu rõ, mục tiêu cơ bản hoàn thành 5 tuyến đường sắt đô thị vào năm 2030 không chỉ là kế hoạch phát triển của Thành phố mà còn là cam kết của Hà Nội trước Chính phủ, trước Nhân dân Thủ đô và trước tương lai phát triển của Thành phố.

Về 3 dự án nhà ở cho thuê, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết Thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty Cổ phần Him Lam đã chủ động điều chỉnh định hướng đầu tư để dành hơn 11ha đất phát triển khoảng hơn 4.000 căn hộ cho thuê dài hạn, góp phần cùng Thành phố hiện thực hóa một chủ trương lớn có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Đây là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Thành phố, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới. Mục tiêu của Thành phố là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp; đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.

Các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.

Phát biểu hưởng ứng tại sự kiện, ông Dương Công Minh, cổ đông chủ chốt của Công ty Him Lam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngân hàng Sacombank cho biết đây là một ngày rất trọng đại đối với Công ty Him Lam khi được chấp thuận là nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của Hà Nội.

Him Lam được thành lập năm 1994, là một trong những doanh nghiệp tiên phong, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản tại Việt Nam. Các dự án của Him Lam triển khai trải dài trong nhiều lĩnh vực. Riêng tại thành phố Hà Nội, công ty đã và đang triển khai nhiều dự án nhà ở có quy mô lớn, đặc biệt là hai dự án nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh và Him Lam Phúc Lợi với quy mô hơn 10.000 căn.

Từng bước khẳng định vai trò là một trong những nhà đầu tư chủ lực, đồng hành cùng thành phố trong việc giải quyết bài toán an cư cho người dân Thủ đô, với uy tín, năng lực tài chính và kinh nghiệm phát triển đã được khẳng định qua nhiều dự án, Công ty Him Lam luôn sẵn sàng hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực bất động sản nói chung và nhà ở nói riêng, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Dương Công Minh đánh giá, nhu cầu thuê nhà ở của người dân, đặc biệt là người lao động, cán bộ công chức, công nhân, các gia đình trẻ là rất lớn. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, được đầu tư bài bản, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích lại còn rất hạn chế. Phần lớn hiện nay vẫn là các loại hình nhà trọ tự xây, manh mún, thiếu ổn định, chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân về một nơi ở chất lượng, an toàn và lâu dài.

Đây thực sự là một khoảng trống lớn trong cơ cấu thị trường nhà ở, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết. Với dự án nhà ở cho thuê vừa được khởi công, Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai một cách nhanh chóng, đồng bộ, theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán, về cả kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị; đưa dự án trở thành một hình mẫu về dự án nhà ở cho thuê.

Ông Dương Công Minh bày tỏ, Him Lam mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương và địa phương; đồng thời, kiến nghị các cấp tiếp tục nghiên cứu, ban hành và áp dụng những quy định, chính sách phù hợp, đặc thù cho phân khúc nhà ở cho thuê, đặc biệt là tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê được vay vốn với lãi suất ưu đãi và dài hạn.